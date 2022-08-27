Электроснабжение в Херсонской области восстановили

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Электроснабжение в Херсонской области восстановили
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В Херсонской области восстановлено электроснабжение, все работает в штатном режиме, сообщили в экстренных службах.
«Херсоноблэнерго» распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.
«Электроснабжение восстановлено. Все работает в штатном режиме», – приводит РИА «Новости» комментарий экстренных служб региона.
Ранее Херсон второй раз за неделю оказался обесточен, также было отключено водоснабжение.
Напомним, в четверг власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
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В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.
Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».
Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.
В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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США заключили контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», – цитирует заявление МО США РИА «Новости».
В Пентагоне уточнили, что средства на заключения контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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В Госдуме потребовали от Украины безоговорочной капитуляции
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции, а также если Украина будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил и полной денацификации.
«Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации», – отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Последний контакт между странами был в июле, когда в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель» заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
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Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.
Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.
Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
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В Германии предсказали политический кризис на Украине
Поведение команды президента Украины Владимира Зеленского указывает на грядущий политический кризис из-за будущей тяжелой зимы, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что уже зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи премье-министра Дениса Шмыгаля, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».
Автор материала указывает, что на Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения и «время терпимого отношения к нему прошло».
Ранее Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ.
СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщили СМИ.
Как сообщает The New York Times, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран, передает ТАСС. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк назвал неблагодарными украинских беженцев, которых приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг, пишет Daily Mail.
Как рассказал священнослужитель, в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в «прекрасную школу». Однако, как позже выяснил Блейк, беженцы давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это, передает РИА «Новости».
Викарий отметил, как его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Тем временем из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.
NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».
«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.
«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.
«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.
«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.
«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.
«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак
Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после освобождения города регистрацию брака, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.
«Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате», – передает ТАСС сообщение министерства.
В скором времени, уточнили в ведомстве, молодожены смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. В настоящее время заявления на регистрацию брака продолжают принимать.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.
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