Свет и воду отключили в Херсоне

Херсон второй раз за неделю оказался обесточен, также отключено водоснабжение, передает источник с места событий.

Около 18.30 мск выключились светофоры, троллейбусы встали на улицах, погас свет в зданиях, сообщил источник ТАСС. Напор воды из кранов снизился, а затем и вовсе исчез.

«В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, все будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, все будет нормально», – сказал РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.



По его словам, отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.



При этом, население из различных районов Херсонской области в соцсетях также сообщает о перебоях с подачей электричества.



В свою очередь, предприятие «Херсоноблэнерго» распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.



Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется.

Напомним, в четверг власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.