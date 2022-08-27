Свет и воду отключили в Херсоне

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 19:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Свет и воду отключили в Херсоне
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Херсон второй раз за неделю оказался обесточен, также отключено водоснабжение, передает источник с места событий.
Около 18.30 мск выключились светофоры, троллейбусы встали на улицах, погас свет в зданиях, сообщил источник ТАСС. Напор воды из кранов снизился, а затем и вовсе исчез.
«В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, все будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, все будет нормально», – сказал РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.
При этом, население из различных районов Херсонской области в соцсетях также сообщает о перебоях с подачей электричества.
В свою очередь, предприятие «Херсоноблэнерго» распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.
Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется.
Напомним, в четверг власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
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Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского
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Зеленский является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но свидетельств о российских планах по убийству украинского лидера Владимира Зеленского нет, это вымысел, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе интервью французскому телеканалу LCI ведущий Дариус Рошбен заявил, что «в начале войны, и многие вещи на это указывали», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, и спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев отметил, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия, но в настоящий момент он представляет Украину.
«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане», – сказал зампред Совбеза России.
Также в интервью Медведев заявил, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
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В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.
Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».
Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.
В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти столицы готовят варианты возможной принудительной эвакуации горожан.
«Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому», – сказал Ткачук в интервью изданию «Главком», передает РИА «Новости».
Он добавил, что угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля, но пока решения о принудительной эвакуации не принято.
Ткачук добавил, что «люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар», поэтому придется решать самим, нужно ли возвращаться в город или жить рядом с этими объектами.
Также чиновник рассказал, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий.
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Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
США заключили контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», – цитирует заявление МО США РИА «Новости».
В Пентагоне уточнили, что средства на заключения контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.
Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.
Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
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В Германии предсказали политический кризис на Украине
Поведение команды президента Украины Владимира Зеленского указывает на грядущий политический кризис из-за будущей тяжелой зимы, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что уже зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи премье-министра Дениса Шмыгаля, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».
Автор материала указывает, что на Украине стремительно падает поддержка Зеленского среди правительства и населения и «время терпимого отношения к нему прошло».
Ранее Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ.
Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк назвал неблагодарными украинских беженцев, которых приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг, пишет Daily Mail.
Как рассказал священнослужитель, в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в «прекрасную школу». Однако, как позже выяснил Блейк, беженцы давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это, передает РИА «Новости».
Викарий отметил, как его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Тем временем из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.
NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
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