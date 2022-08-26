РИА «Новости» и Sputnik отразили DDoS-атаку из США, Британии и Украины

Информационное агентство РИА «Новости» и радио Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за границы, которая продолжалась почти сутки, сообщили технические специалисты медиагруппы «Россия сегодня».

«Атака началась вчера после 18 часов, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников – США, Великобритания, Украина и Таиланд», – сказал представитель технических служб медиагруппы РИА «Новости».

Он добавил, что могли работать те же хакеры, которые ранее уже пытались взломать ресурсы РИА «Новости» и Sputnik. По словам эксперта, в этот раз работали более глубоко, изощренно и подготовленно с учетом прошлых попыток. Главная цель хакеров – сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, внешние и внутренние сервисы и информационные системы.

В конце февраля и начале марта сайты РИА «Новости» и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны России.