Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью

Депутат: Большинство стран ООН перестали прогибаться под американцев

«Западу становится все сложнее представлять Россию как «хищного агрессора», ни с того ни с сего напавшего на соседнюю страну. Политический класс – это люди, как правило, с высшим образованием. Они разобрались в ситуации и поняли, что просто так ничего не бывает», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран – членов ООН.

«В марте при обсуждениии в ООН аналогичной резолюции у руководства многих стран поначалу не было достоверной информации о событиях на Украине. Поэтому нормальной реакцией для них было сразу выступить за дипломатическое разрешение конфликта. И в Африке, и в Латинской Америке «картинку» о происходящем черпали исключительно из западных телеканалов, поэтому даже многие дипломаты и государственные деятели не знали, к примеру, что творилось в Донбассе последние восемь лет», – поясняет зампред комитета Госдумы по информационной политике, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

«Государственные деятели разных стран, которых США поначалу держали за болванов, стали задавать вопросы. Они просто устали от потока телевизионных сказок про «злого Путина» и начали вспоминать, что президент России еще в декабре предлагал Вашингтону создать общую широкую систему безопасности, направлял письма блоку НАТО с миротворческими инициативами, публично предупреждал о красных линиях. Более того, в мире наконец стали узнавать, что в Донбассе после 2014 года украинские войска убивали людей, что жертвами стали тысячи мирных жителей Донбасса, в том числе дети. Тогда в столицах других, далеких стран начали задумываться о причинах происходящего. Обнаружилось, что задачей спецоперации стала защита мирного населения Юго-Востока Украины», – указал Матвейчев.

На итогах нынешнего голосования в ООН сказался и расклад сил в экономической войне. Чем ближе зима, тем сильнее наши позиции и слабее – европейцев, уверен эксперт, ведь время работает в пользу Москвы. «Запад обещал, что экономика России будет растерзана и ей придет конец, что слон затопчет мышь. Но мышь оказалась как минимум медведем, и розовые очки спали с глаз Запада. Промышленного падения, как показывает статистика, в России не произошло, даже наблюдается его рост. А экономический спад, если и будет, то окажется меньше, чем в тех же самых европейских странах. То же самое с инфляцией», – указал профессор.

Еще одним фактором, повлиявшим на итоги голосования в ООН, стала позиция Китая, к которой прислушиваются в Африке, Латинской Америке и многих других странах. А представитель Пекина проигнорировал антироссийскую резолюцию.

«Не секрет, что некоторые страны, полгода назад голосовавшие в ООН против России, рассчитывали получить за это потом от США разного рода плюшки. Похоже, что в итоге они так ничего и не дождались. Поэтому сейчас они задаются вопросом, зачем им опять прогибаться под американцев», – добавил Матвейчев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг менее трети стран ООН поддержали резолюцию, содержавшую призыв прекратить специальную военную операцию (СВО) и вывести с Украины российские войска. Под заявлением подписались страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.

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