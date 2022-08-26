Полиция начала поиски участников драки в Подмосковье

Подмосковные правоохранители начали розыск участников драки с перестрелкой в Пушкино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Сообщение о драке и звуках выстрелов в Пушкино у дома на улице Просвещения поступило в пятницу, к моменту прибытия полицейских участники конфликта скрылись, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание правонарушителей. Полиция опрашивает очевидцев, изъяты записи с камер видеонаблюдения», – добавили в ведомстве.

В СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена драка двух человек. Один из них повалил соперника на землю и удерживал его. В этот момент кто-то третий открыл огонь.

В четверг в Москве произошла массовая драка, в ней приняли участие более 20 человек.