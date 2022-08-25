Путин указал на рост доли ненефтегазовых доходов в бюджет

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25 августа, четверг | Последнее обновление — 14:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Херсон и Мелитополь обесточены
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин указал на рост доли ненефтегазовых доходов в бюджет
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Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России растет, несмотря на ряд проблем, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.
«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.
«Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», – отметил глава государства.
Напомним, ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская нефтянка удивила не только Запад.
СМИ: Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть
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В ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Таким образом, Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник, передает «Лента.ру».
Исключение, которое пытается согласовать в шестом пакете санкций G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен.
Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу.
По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно – в комментариях в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30% ниже, чем на международном рынке». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США.
Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи.
Напомним, страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии
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«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».
«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.
«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.
Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.
«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.
«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.
Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
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Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине
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Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.
Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана.
Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий.
«К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат.
Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.
«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны.
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.
Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат Бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – заявила Урсула Патц.
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества журналистку Дарью Дугину посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», – говорится на сайте Кремля.
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Путин назвал убийство Дугиной подлым преступлением
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной.
«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым», – говорится в телеграмме президента, направленной семье погибшей. Текст опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Дарья Дугина была журналистом, ученым, философом, военным корреспондентом, честно служила людям, Отечеству и доказывала делом, что «значить быть патриотом России».
«Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», – заключил президент.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости».
Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября.
В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России.
Захарова: Польша забыла клятвы в евросолидарности
Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Это еще один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной», – передает радиостанция Sputnik ее слова.
Так, по предположению Захаровой, Польшей движет «желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности».
«Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту», – резюмировала представитель МИД.
Ранее стало известно, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».
До этого Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций
Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций.
«Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин.
Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин.
Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает.
Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности.
Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации.
«Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов.
Нефть подорожала на новостях о готовности ОПЕК+ сдерживать волатильность рынка
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, рынки оценивают заявление о готовности ОПЕК+ снизить добычу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 97,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,84%, до 91,12 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки продолжают оценивать заявления о готовности ОПЕК+ сдерживать волатильность рынка. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.
«Некоторые страны ОПЕК+ сталкиваются с ограничением предложения, и несмотря на их заявления о том, что они восстановили квоты, фактическая добыча заметно отстает. Многие сходятся во мнении, что нефтяные цены продолжат падение», – приводит Bloomberg мнение главы отдела экономики и стратегии Азии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатхан.
Сенатор: Российский триколор в мире становится символом независимости и свободы
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«Тот факт, что День флага в этот раз празднуется не только внутри России, но и на освобожденных украинских территориях, говорит о том, что жители этих регионов связывают свое будущее с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Константин Долгов. В понедельник в России отмечается День Государственного флага.
Российский триколор, по мнению сенатора, превращается в символ независимости и свободы для всего мира. «Наша страна становится оплотом традиционных ценностей, близких подавляющему большинству населения планеты, оплотом всех народов, готовых отстаивать свое мнение перед лицом мирового гегемона, защищать свою самобытность и культуру. Россия выступает как ориентир формирующегося многополярного мира», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов.
«Праздник отмечают не только внутри страны, но и в Донбассе, например, в освобожденном Мариуполе, и в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях. Это выбор жителей этих территорий, – отмечает сенатор. – Желание местных жителей получить российский паспорт, стать частью России – это результат освобождения этих людей от марионеточного нацистского режима. Это результат денацификации Донбасса, реализация той задачи, которую поставил наш президент».
«Российский народ – наш многонациональный и многоконфессиональный народ – сегодня как никогда сплотился вокруг нашего президента. Причина? Президент последовательно реализует курс на укрепление суверенитета, независимости нашей страны. Вот почему уровень поддержки Путина по мировым меркам просто зашкаливает – более 80%. Это действительно небывалый пример консолидации общества вокруг своего лидера, в мировой политике это абсолютно беспрецедентный случай», – сказал Долгов.
День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году по указу президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа.
Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня флага России. «В Мелитополе состоялось торжественное поднятие российского флага и танцевальный флешмоб. Жители области, в том числе и молодежь, были в праздничном настроении, улыбались, махали флагами», – рассказала газете ВЗГЛЯД Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области.
«Самым эмоциональным, по моим личным ощущениям, стал автопробег. Мы ехали большой колонной с флагами в заповедник «Каменная могила», чтобы там, на верхней точке комплекса, развернуть наш триколор. И на протяжении всей дороги люди из встречных машин махали нам своими флажками, которые уже есть практически у каждого. Они также кричали слова поддержки», – поделилась собеседница.
«Настроения на праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага, царят однозначно позитивные, – рассказал в свою очередь заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Роман Олексин. – Для нас на протяжении восьми лет российский триколор означает нечто свое, родное, поскольку все это время Россия оказывала и продолжает оказывать помощь жителям республики. Поэтому для нас российский флаг очень родной и близкий».
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем флага России, а в Херсоне триколором украсили въездную стелу.
В Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы. Затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов.
Стоимость нефти Brent вновь превысила 100 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE превысила 100 долларов за баррель впервые с 12 августа 2022 года.
На пике в 20.36 мск цена нефти достигала 100,23 доллара за баррель (+3,89%), передает ТАСС.
По состоянию на 20.46 мск стоимость Brent замедлила рост и торгуется на уровне $100,05 за баррель (+3,7%).
Между тем мировые цены на нефть усилили рост до 3% на ожиданиях дальнейших решений ОПЕК+ о возможном снижении добычи, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.
Политолог: Мазуру удалось найти конкурентные преимущества Томска
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«Мазур – человек, который хорошо знает внутреннюю проблематику региона. Именно поэтому в беседе с президентом он сразу указал на задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.
«Томск – это студенческий город, который постоянно притягивает человеческие ресурсы. Мазуру удалось очень четко увидеть, что в этом заключается конкурентное преимущество региона. Соответственно, надо вкладывать максимальное количество сил и ресурсов в вузы и академическую науку», – считает Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг».
«Отсюда возникает идея создания большого кампуса, поддержки высшего образования и науки. Да и инфраструктурные задачи во многом подчинены именно этому. В частности, строительство третьего моста через реку Томь», – отметил собеседник.
Как утверждает эксперт, нынешнему врио губернатора «в какой-то степени повезло», поскольку в условиях общего разворота нашей страны на Восток «сложное географическое положение области» теперь становится другим конкурентным преимуществом. В качестве приоритета для Томска сейчас выглядит обмен студентами и научное сотрудничество со странами Азии», – пояснил Минченко.
«Плюс, мы видим, что Мазур не забывает о социальной проблематике. Обсуждается помощь федерального центра в строительстве образовательных учреждений. В беседе с президентом не обошли стороной и проблемы здравоохранения в регионе. Там тоже есть над чем поработать», – перечислил политолог.
«Важно, что отклик Владимира Путина на все предложения был позитивным. Не менее важно и то, что у Мазура есть понятный план действий по каждому направлению. Вообще из врио губернаторов он один из самых опытных – был и мэром города, и вице-губернатором, и заместителем руководителя управления внутренней политики президента. То есть он хорошо знает внутреннюю проблематику и давно доказал, что умеет добиваться поставленных целей», – заключил Минченко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимиром Мазуром. В ходе беседы президент обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области. Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и попросил Путина о поддержке.
«Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России», – ответил Путин.
Врио главы региона также рассказал о проблеме строительства детской областной больницы, отметив, что сейчас «детские больницы расположены в разных частях города», что создает неудобство и врачам, и родителям. «Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – цитирует Мазура сайт Кремля.
Глава государства спросил, обсуждал ли Мазур проблемы строительства больницы с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение. «Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – пообещал Путин.
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