Путин указал на рост доли ненефтегазовых доходов в бюджет

Политолог: Мазуру удалось найти конкурентные преимущества Томска

«Мазур – человек, который хорошо знает внутреннюю проблематику региона. Именно поэтому в беседе с президентом он сразу указал на задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

«Томск – это студенческий город, который постоянно притягивает человеческие ресурсы. Мазуру удалось очень четко увидеть, что в этом заключается конкурентное преимущество региона. Соответственно, надо вкладывать максимальное количество сил и ресурсов в вузы и академическую науку», – считает Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг».

«Отсюда возникает идея создания большого кампуса, поддержки высшего образования и науки. Да и инфраструктурные задачи во многом подчинены именно этому. В частности, строительство третьего моста через реку Томь», – отметил собеседник.

Как утверждает эксперт, нынешнему врио губернатора «в какой-то степени повезло», поскольку в условиях общего разворота нашей страны на Восток «сложное географическое положение области» теперь становится другим конкурентным преимуществом. В качестве приоритета для Томска сейчас выглядит обмен студентами и научное сотрудничество со странами Азии», – пояснил Минченко.

«Плюс, мы видим, что Мазур не забывает о социальной проблематике. Обсуждается помощь федерального центра в строительстве образовательных учреждений. В беседе с президентом не обошли стороной и проблемы здравоохранения в регионе. Там тоже есть над чем поработать», – перечислил политолог.

«Важно, что отклик Владимира Путина на все предложения был позитивным. Не менее важно и то, что у Мазура есть понятный план действий по каждому направлению. Вообще из врио губернаторов он один из самых опытных – был и мэром города, и вице-губернатором, и заместителем руководителя управления внутренней политики президента. То есть он хорошо знает внутреннюю проблематику и давно доказал, что умеет добиваться поставленных целей», – заключил Минченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимиром Мазуром. В ходе беседы президент обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области. Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и попросил Путина о поддержке.

«Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России», – ответил Путин.

Врио главы региона также рассказал о проблеме строительства детской областной больницы, отметив, что сейчас «детские больницы расположены в разных частях города», что создает неудобство и врачам, и родителям. «Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – цитирует Мазура сайт Кремля.

Глава государства спросил, обсуждал ли Мазур проблемы строительства больницы с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение. «Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – пообещал Путин.