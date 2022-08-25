Исследователи связали недоверие к врачу с усилением боли от процедур

Когда пациенты считают, что лечащие врачи не заслуживают доверия, это усиливает их боль и связанную с ней активность мозга, следует из исследования ученых из Университета Майами в США, опубликованного в журнале Cerebral Cortex.

В эксперименте ученых приняли участие 42 здоровых человека в возрасте от 18 до 35 лет, которые прошли серию симулированных болезненных медицинских процедур (на самом деле это были болезненные тепловые стимуляции рук) с разными виртуальными врачами, которые казались более или менее заслуживающими доверия. Результаты показали, что недоверие к врачу было связано с повышенной активностью мозга в областях, связанных с болью, а также усилением реакции биомаркера мозга, прогнозирующего восприимчивость к боли, передает «Ридус».

Отмечается, что для с функциональной МРТ (фМРТ) исследователи сравнили реакцию мозга добровольцев на смоделированную болезненную медицинскую процедуру и их оценки боли при взаимодействии с разными докторами.

«Результаты нашего исследования показывают, что даже небольших изменений в отношениях между врачом и пациентом может быть достаточно, чтобы уменьшить боль пациентов», – рассказал один из авторов исследования доктор Стивен Р. Андерсон.