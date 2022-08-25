Ле Пен уличила Макрона во лжи из-за слов о кризисе из-за конфликта на Украине

В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ

«Не удивительно, что бойцы теробороны и призывники бегут с поля боя. У них нет ни боевого духа, ни военной подготовки», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в рядах ВСУ.

«Те, кто в последнее время были мобилизованы, очень слабы духом. Кроме того, у них почти нет военной подготовки. Это же касается и бойцов территориальной обороны. Многие, оказываясь в условиях реальных боевых действий, готовы оставить позиции и просто сбежать», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Собеседник также отметил, что «эта тенденция наблюдается довольно долгое время, но украинцы об этом заговорили только сейчас». «Нельзя сказать, что это происходит повсеместно. В противном случае нам было бы значительно легче освобождать свои территории», – добавил он.

Депутат также обратил внимание на случаи, когда мужчины призывного возраста за деньги покидали Украину, направляясь в Россию. «Это уже отлаженная схема. Но меня она беспокоит. Как мне кажется, российская контрразведка должна пристально следить за такими уклонистами», – сказал собеседник.

«Дело в том, что наравне с пацифистами, которые просто не желают воевать в интересах Зеленского, Украину могут покидать и завербованные СБУ агенты. На освобожденных территориях подобные граждане отправляются на фильтрацию. Вероятно, нечто подобное стоит делать и по приезде в Россию», – заключил Бердичевский.

Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после продолжительных и массированных артобстрелов Вооруженных сил России. Это, по словам военного, действует деморализующее, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».

Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.

При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.

Кроме того, в воскресенье стало известно, что мужчины призывного возраста за деньги покидают Украину, не желая идти в армию. Так, один из беглецов, которому удалось добраться до Мелитополя, рассказал, что в Россию можно выехать за несколько тысяч долларов. Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.

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