Завершены огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ для «Союза-5»

СМИ: Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть

В ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Таким образом, Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник, передает «Лента.ру».

Исключение, которое пытается согласовать в шестом пакете санкций G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен.

Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу.

По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно – в комментариях в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30% ниже, чем на международном рынке». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США.

Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи.

Напомним, страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.

Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.