Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме «Технопром» Пурнима Ананд.

«Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», – передает РИА «Новости» слова Ананд.

По ее словам, за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз. Сегодня северная страна поставляет южной большой объем нефти, закупая взамен большой объем агрокультурной продукции, текстиля, медицинских препаратов и другое.

«Когда началась специальная военная операция на Украине, естественно, на Индию оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти. Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран», – добавил глава форума.

Пурнима Ананд уточнила, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и, несмотря на наличие в отношении Москвы международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество «во всех сферах, где это необходимо».

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что новые страны проявили интерес к работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), они выдвинули перспективные и стратегические идеи по будущему развитию объединения.