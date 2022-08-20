Интерес к работе БРИКС проявили 13 новых стран

Новые страны проявили интерес к работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), они выдвинули перспективные и стратегические идеи по будущему развитию объединения, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«В трех мероприятиях в формате БРИКС+ приняли участие руководители не только «пятерки» БРИКС, но и 13 других развивающихся стран. Сфокусировав внимание на таких вопросах, как совершенствование механизма БРИКС, глобальное управление, совместная борьба с пандемией и восстановление экономики, участники мероприятий достигли ряда новаторских и важных институциональных результатов, выдвинули перспективные и стратегические идеи по решению насущных задач, стоящих перед человечеством и будущим развитием БРИКС», – передает ТАСС слова дипломата.

По его словам, международное объединение БРИКС открыто к приему новых государств.

«Уверены, что по мере расширения состава БРИКС признание и поддержка позиции БРИКС будет только возрастать, к нашему общему делу укрепления солидарности и взаимовыгодного сотрудничества присоединятся все больше развивающихся стран, что позволит форсировать построение нового многополярного международного порядка, движущегося в сторону справедливости, демократизации и рациональности», – сказал посол.

По словам посла, при активной поддержке, участии России и других стран – членов БРИКС в рамках Года Китая всего запланировано более 170 мероприятий в самых разных областях, будет достигнуто 37 основных результатов. «Это станет абсолютным новым рекордом в истории развития сотрудничества БРИКС как по количественному, так и по качественному измерениям», – подчеркнул он.

Только в первой половине года, уточнил дипломат, состоялось более 20 министерских встреч, в различных мероприятиях в формате БРИКС+ приняли участие представители более чем 50 стран, не входящих в объединение. Кроме того, успешно был организован целый ряд ярких мероприятий по культурно-гуманитарному взаимодействию, включая Форум политических партий, аналитических центров и организаций гражданского общества БРИКС. К концу года намечены еще около 80 конференций и мероприятий в различных областях, таких как коммуникация, интеллектуальная собственность, борьба с коррупцией, трудоустройство, аналитические центры и СМИ.

«Как говорится, на пути дальше едешь, не забывая отправную точку, – подчеркнул посол. – В новом «походе» Китай, строго соблюдая сделанные обещания и взятые обязательства, готов вместе с Россией и другими партнерами по БРИКС активно претворять в жизнь итоги и договоренности по итогам встречи лидеров БРИКС, обеспечить высокую организацию намеченных на вторую половину текущего года мероприятий».

Китай настроен также непрерывно укреплять стратегическое партнерство и многопрофильное практическое сотрудничество в рамках БРИКС, совместными усилиями «украсить славное реноме» объединения и внести больший вклад в обеспечение мира и развития на планете, подчеркнул посол КНР в Москве.

Как заявил Чжан Ханьхуэй БРИКС превратилось в важную силу в области глобального управления, поэтому другим странам на международной арене приходится с ним считаться.

«За 16 лет с момента создания механизма БРИКС страны-участницы громко заявили о себе по целому ряду важнейших международных и региональных вопросов, а в области глобального управления из догоняющих они стали лидерами и превратились в важную силу, с которой приходится считаться на международной арене», – сказал он.

Глава китайского диппредставительства обратил внимание, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил «богатый смысл и практическое значение инициативы по глобальной безопасности» и призвал международное сообщество к отказу от «игры с нулевой суммой и совместному противостоянию гегемонизму и силовой политике», что не только является твердой поддержкой дела обеспечения глобального мира, но и «четко обозначает пути реагирования на сложившуюся хаотичную и изменчивую международную ситуацию».

«Уверены, что более сильная и представительная, более энергичная и деятельная семья БРИКС внесет больший вклад в общее дело международного сообщества по защите справедливости, равенства и солидарности, а также по противодействию гегемонизму, травле и разделению», – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в Пекинской декларации зафиксирована общая позиция стран БРИКС по поддержке многосторонности и совершенствованию системы глобального управления, а «страны-участницы договорились предпринять практические действия по продвижению мира и развития, обеспечению равенства и справедливости, чтобы внести стабильность и позитивную энергию в систему международных отношений, претерпевающую бурные перемены».

Напомним, Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.