Глава Удмуртии рассказал о реконструкции главного корпуса оружейного завода

Проекты реконструкции главного корпуса оружейного завода, а также Театра юного зрителя с уникальной сценой-трансформером глава Удмуртии Александр Бречалов показал министру культуры России Ольге Любимовой.

Оружейный завод в Ижевске – объект культурного наследия, построенный в начале XIX века, здание признано неудовлетворительным, требуется комплекс первоочередных противоаварийных мер, к примеру, усиление лестниц, фундаментов, участков перекрытий, замена покрытий кровли – проект уже разработан. После пожара в 2018 году здание лишилось главной доминанты – шпиля башни. Объем работ – огромный, предстоит реконструировать здание более 20 тыс. кв метров, говорится в сообщении на сайте правительства Удмуртии.

«Для нас завершить этот проект – это дело чести. Концепция реконструкции скрупулезно обсуждалась с общественностью. Она предполагает в том числе и внебюджетные источники финансирования. Для нас это знаковый проект, именно с этого здания фактически началась история Удмуртии», – сказал Александр Бречалов.

Ольга Любимова отметила, что сейчас самое важное – это этап проектировки. Потому что от этого зависит вся судьба реконструкции и объекта культурного наследия. Министр культуры также высоко оценила сочетание креативных пространств и бизнеса в концепции реконструкции. Подводя итог, Александр Бречалов и Ольга Любимова договорились вместе проработать варианты реализации проекта после подготовки всей необходимой документации.

Кроме того, министр ознакомилась с ходом реконструкции в здании будущего Театра юного зрителя в Ижевске. В одном крыле здания бывшего ДК «Ижмаш» ранее после реконструкции расположился Государственный русский драматический театр Удмуртии, а в другой части к концу 2022 года откроется первый в регионе ТЮЗ. Реконструкция помещений проходит с 2020 года в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Она также отметила важность последующего включения театра в программы «Пушкинская карта» и «Большие гастроли», с тем чтобы гастрольные возможности учреждения и доступность спектаклей для молодежи расширялись.

По словам Бречалова, зрительный зал Театра юного зрителя спроектирован в расчете на 170 мест, но их количество может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от особенностей сцены на каждом спектакле, такие возможности дает уникальная сцена-трансформер.

«Чтобы осуществить все задуманное, мы вносили изменения в проект. Сейчас большая часть оборудования ТЮЗа российского производства. Уверен, что наш театр в плане оснащения и возможностей для творчества будет лучший в стране. Отдельно благодарю Министерство культуры за поддержку в этом проекте», – отметил глава региона.

Представитель подрядчика Алексей Половников отметил, что прежде были сложности с доставкой оборудования в связи с санкциями и небольшая сдвижка вправо, но сейчас все работы в графике. Здесь будет смонтировано самое современное сценическое оборудование – 80% это российские производители.