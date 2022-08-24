Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.

По информации издания, в июле мужчина вернулся из Испании, где провел девять дней, и почувствовал себя плохо – помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он получил положительный тест на COVID-19, а после появления сыпи уже на левой руке и распространением язвенных образований по телу 36-летний мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания, где у него диагностировали ВИЧ и оспу обезьян, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола.

В статье также указано, что итальянец страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации.

«Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции. Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности», – отмечено в материале газеты.

В прошлую среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что в 92 странах выявлено 35 тыс. случаев оспы обезьян. Ранее он говорил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго.