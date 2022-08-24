В России запустили новую программу расселения аварийного жилья

Правительство России запускает новую программу расселения аварийного жилья, в этом году на такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья, президентом поставлена задача форсировать такую работу. Для этого правительство запускает новую программу, она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года, и позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье», – передает ТАСС его слова.

Мишустин добавил, что в текущем году на такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей, первыми средства будут получать девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

Как отметил председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин во время поездки в Курган, строительство нового жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» должно поддержать металлургическую отрасль в России – акцент при строительстве делается на металлоконструкциях.

«Мы сейчас в рамках строительства должны поддержать нашу промышленность, особенно наших металлургов. Акцент сейчас сделан на металлоконструкции при строительстве домов – они, кстати, более долговечны», – сказал он.

Степашин добавил, что Курганская область, в частности, демонстрирует успешный опыт. «Они нашли толковых строителей... Курганская область сегодня реализует программу успешно», – сказал он.

Также председатель подчеркнул, что, по его данным, помимо России федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья нет ни в одной стране. «Мы по новой программе должны были переселить порядка 560 тыс. человек к концу 2023-2024 года, по стране если брать. Переселили уже миллион», – указал Степашин.

По ходу заседания правительства, Мишустин добавил, что результаты исполнения бюджета России в первом полугодии в целом достойные.

«Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные», – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что Россия уверенно справляется с внешними вызовами. «Доходы за первое полугодие выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили свыше 14 трлн рублей, расходы – чуть более 12,5 трлн [рублей], то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года», – уточнил председатель кабмина.

Глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам развития стройкомплекса в конце июня поручил ускорить расселение жильцов аварийных домов в России.