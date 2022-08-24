Историк: Украина имела всего один шанс сохранить государственность

«Украинские власти развалили государственность и теперь радостно отмечают тот факт, что стали абсолютно зависимы от стран Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов, комментируя 31-ю годовщину независимости Украины.

«За прошедшие 30 лет Украина так и не стала независимым государством. Напротив, она очень зависима от стран Запада и даже не скрывает этого. Чуть ли не в каждом своем обращении президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад к новым подачкам. Он также признает, что без ежемесячного снабжения Украины миллиардами долларов, государство не сможет выплатить зарплаты работникам бюджетной сферы. По сути, украинский президент признает, что на сегодняшний день Украина является государством-банкротом», – рассказал политолог и историк Владимир Корнилов.

«Вся украинская «незалежність», вся концепция государственного строительства Украины зиждется на единственном постулате, сформулированном создателем идеологии интегрального украинского национализма Дмитрием Донцовым еще в двадцатые годы прошлого века – «против Москвы». Это подразумевает сдачу любых национальных интересов, утрату любых принципов независимости ради того, чтобы быть подальше от России. Ничего нового за прошедшие десятилетия украинские националисты не придумали», – подчеркнул собеседник.

«При этом на российском газе и российских ресурсах обогатилось огромное количество представителей украинской элиты, олигархов, бизнесменов и так далее. Они получили на этом гораздо больше миллиардов долларов, чем можно получить на торговле русофобией», – отметил политолог.

«Тем не менее Украина поставила во главу угла не собственную экономическую выгоду и не выгоду украинского народа, а русофобскую, националистическую и переходящую в нацистскую идеологию», – продолжил он.

«Да, конечно, очень многие наживаются сейчас на русофобии, точно так же, как это делает Владимир Зеленский. Но если посчитать возможные выгоды, которые имели бы украинские элиты от экономического партнерства с Россией, то тут очевидно, что им гораздо выгоднее нормальное взаимодействие с Москвой в экономическом ключе. Но они стали жертвой той самой идеологии, которая навязывалась Украине Западом с момента провозглашения независимости», – полагает эксперт.

«А вот кто сейчас действительно независим, так это народ Украины от собственного государства. Оно отделило себя от народа, плевать хотело на его мнение и гонит людей на убой. В этом смысле «незалежність» Украины достигнута полностью»,

– подчеркнул Корнилов. «При этом сам народ Украины никогда и не стремился к независимости. Если мы вспомним те самые дни в 1991 году, когда была провозглашена независимость Украины, никто не хотел и не стремился к этому. Кроме того, именно тогда были заложены основы нынешнего развала Украины», – отметил он.

«Впрочем, у Украины был шанс сохранить свою целостность. Для этого следовало сделать русский язык вторым государственным, чтобы он пользовался равными правами с мовой. Во-вторых, Украина должна была стать федерацией или конфедерацией. Это был единственный шанс, о чем тогдашнюю украинскую властью предупреждали даже некоторые националисты», – рассказал собеседник.

«Но, к сожалению, украинские власти тогда никого не послушали, и мы получили закономерный исход из того, что было заложено отцами-основателями современной Украины», – резюмировал историк.

Напомним, Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Соединенные Штаты 24 августа объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 млрд долларов в связи с Днем независимости. При этом Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города» на праздник.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя газете ВЗГЛЯД слова Зеленского, отметил: «ради очередной порции поставок оружия с Запада Зеленский способен организовать провокации в крупных городах с жертвами среди мирного населения, возложив вину за них на Москву».

Кроме того, западные СМИ, в том числе Fox News, писали, что Москва в День независимости Украины отомстит за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. «Всех сотрудников, которые работают в правительственном квартале Киева, на неделю просят перейти на удаленную работу», – пишет Daily Beast со ссылкой на украинские СМИ.

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