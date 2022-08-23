Царев: Киев сознательно запугивает украинцев накануне Дня независимости

«Ради очередной порции поставок оружия с Запада Зеленский способен организовать провокации в крупных городах с жертвами среди мирного населения, возложив вину за них на Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит на День независимости «нечто особо уродливое».

«Президента Украины категорически не устраивает развитие ситуации в стране. Чем дальше, тем жиже и мельче становится ручеек помощи Запада, а ситуация на Украине все хуже и хуже. Зарубежное финансирование падает, вооружения недостаточно, а впереди зима. Вот почему Зеленскому нужно поставить вопрос ребром прямо сейчас. Вот почему ему было бы выгоднее устроить сейчас провокации и опять потребовать у Запада под этим предлогом деньги и оружие», – считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Зеленский сознательно нагнетает страх среди рядовых граждан накануне празднования Дня независимости Украины. Поскольку для него очень важен пиар, он вполне готов устраивать провокации в определенные знаменательные даты», – уверен политик.

«А Москва действует совершенно по-другому. Ей нужны конкретные дела. Если возникнет реальная необходимость в каких-то действиях, то они будут предприняты без привязки к датам. Решение о том, наносить ли удары по Киеву и по каким именно мишеням, российское руководство будет принимать исходя лишь из военно-политической ситуации. Например, в Киеве есть четыре крупных дата-центра, один из которых расположен рядом с Верховной радой и откуда управляется все телевидение. Напомню и то, что в центре города также находятся Минобороны и офис самого президента», – указал собеседник.

Царев также обратил внимание на то, что администрации далеко не всех крупных магазинов в Киеве последовали рекомендации властей закрыться на День независимости, отмечаемый в среду. Например, торговый центр Dream будет открыт. Значит, крупный бизнес понимает, что удары со стороны России по торговым объектам, по мирным людям не будут наноситься в любом случае», – считает бывший депутат.

В преддверии Дня независимости 24 августа Зеленский в видеообращении предупредил о «возможных провокациях» со стороны России, пишет «Московский комсомолец». По его словам, в этот день ожидается «нечто особо уродливое и порочное». При этом Зеленский пригрозил в ответ «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города» на праздник.

Ранее киевская мэрия запретила все массовые мероприятия в городе с 22 по 25 августа, депутатам и госслужащим рекомендовано уйти на это время на удаленку.

Посольство США в Киеве во вторник призвало американцев немедленно покинуть страну, поскольку Госдеп располагает данными о том, что Россия в ближайшие дни «может осуществить атаки на государственные объекты» Украины. По данным заокеанской прессы, предупреждение основано на выводах американской разведки.

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