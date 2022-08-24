Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной является «очередным звеном в цепочки лжи», заявила спикер МИД Мария Захарова.

«Выходит Зеленский, в очередной раз перед телекамерами говорит, что они не имеют к этому [убийство Дарьи Дугиной] отношения, потому что речь идет не об их гражданине, и это человек, который не находился на территории Украины... Ну это тоже ничего нового. Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», – передает радиостанция Sputnik ее слова.

Захарова добавила, что с территории Украины много лет модерируется работа сайта «Миротворец», где публикуются персональные данные людей, в том числе адреса и личные телефонные номера.

«И сейчас, как об этом сказал постпред России при ООН господин [Василий] Небензя на заседании Совбеза, сказал об этом журналистам, напротив страницы Даши стоит пометка «ликвидирован», а она была в этом списке», – рассказала она.

Резюмируя, представитель МИД отметила, что «после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.