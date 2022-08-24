Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

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24 августа, среда | Последнее обновление — 07:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Среди украинских военных началась «эпидемия паники»
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС
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Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», – приводит слова Рогова РИА «Новости».
Как отметил член главного совета администрации Запорожской области, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО. «Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский - это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом. Россия – это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», – подчеркнул Рогов.
Ранее Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум с целью добиться вывода Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредил, что обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС несут для ЕС опасность ядерной катастрофы. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС. В понедельник Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися провокациями Киева вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в Министерстве обороны России предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.
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Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Взято под контроль 36 кв. километров территории Херсонской области.
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», – отметил Конашенков.
«Успешно развивается наступление на Донецком направлении.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР».
В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города», – перечислил представитель Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: 12 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артемовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка ДНР, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.
Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населенных пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк ДНР, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР», – отчитались в Минобороны.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники», – подвели итог в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка.
Газета ВЗГЛЯД в начале августа отмечала, что перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог.
Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.
По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».
Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005 года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство*» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дарьи Дугиной
Госдеп США «разразился вымученным комментарием» после разоблачения украинской убийцы Дарьи Дугиной, поощрив украинцев на теракты против россиян и став соучастником, выразил мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет – там же ВСУ работает), «Украина все отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы (????)» – написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал комментарий Госдепа образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма, отметив, что по сути такое заявление является своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян.
«И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», – заключил он.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, однако допустил двусмысленную формулировку. Так, на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи, а также наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя
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Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.
«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.
Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.
Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.
Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.
По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Минобороны: ВСУ провоцируют Россию на ответный огонь в Харьковской области
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории школы в Харьковской области с целью обстрела Вооруженных сил РФ и провоцирования их на ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории частных домовладений в городе Артемовске в ДНР, насильно удерживая мирных жителей в их домах.
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины о русских
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Совет Ассамблеи народа Казахстана счел недопустимыми высказывания посла Украины Петра Врублевского о русских.
«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», – передает ТАСС заявление совета.
В нем отмечается также, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», – указали в Ассамблее.
В ассоциации подчеркнули, что «для народа чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях».
«Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», – говорится в обращении.
Объединение также просит казахстанскую прокуратуру провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию.
Более того, ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить посла Украины персоной нон грата.
«Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», – заявлено в публикации главы ассоциации Владимира Божко в Facebook* (запрещен в России).
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
Среди украинских военных началась «эпидемия паники»
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Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»
Украина вернет Крым «любыми средствами»», заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Крымская платформа», сообщает агентство Reuters.
«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», – передает слова Зеленского Ura.ru.
До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
Ранее на форуме канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Казахстан выразил протест послу Украины из-за слов о русских
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МИД Казахстана вызвал посла Украины в республике Петра Врублевского и выразил ему протест в связи с его высказываниями о русских, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
«В МИД Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Республике Казахстан Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Кроме того, по информации ведомства, казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.
«Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – подчеркнули в министерстве.
Ранее совет Ассамблеи народа Казахстана счел недопустимыми высказывания посла Украины о русских. В ассоциации подчеркнули, что «для народа чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях».
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
Покушение с использованием СВУ совершено на чиновника в Херсонской области
Покушение совершено на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), чиновник жив, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Было совершено покушение на замглавы департамента внутренней политики Игоря Телегина, он жив-здоров, с ним все в порядке, скоро приступит к работе. Сработало СВУ, судя по всему, действовали непрофессионалы. Стараются установить [причастного]», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Напомним, на прошлой неделе была совершена попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, взрывное устройство было заложено рядом с зоопарком, куда должен был приехать глава города.
В МВД ДНР сообщили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к срабатыванию самодельного взрывного устройства.
В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
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