Врио главы Херсонской области: Люди осознают, что Россия пришла навсегда

Временно исполняющий главы Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что жители региона понимают: Россия пришла навсегда, об этом он заявил в первом «Стриме освобождения» Малькевич LIVE, который провел член Общественной палаты РФ, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«Люди, которые уехали отсюда на Украину, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием. Более того, с враждебностью. Убедившись, что с приходом российских сил жизнь налаживается, они возвращаются», – приводятся слова Елисеева в Telegram-канале Малькевича.

Также одним из первых гостей эфира стал замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Приезжая в Херсон, люди сразу же идут подавать документы на получение российского гражданства, понимая, что уже завтра могут стать частью многосоставного государства», – рассказал он.

Главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян в саою очередь в ходе эфира заявил, что «российская информационная повестка должна быть более сбалансированной; сейчас больший акцент дан на территорию ЛНР и ДНР».

При этом замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР Илья Бубнов подчеркнул, что в Донецке сейчас непростая обстановка. «Несмотря на это, молодежь проводит акции, где символом становится флаг России. Это говорит о том, что она связывает свое будущее с Россией», – сказал он.