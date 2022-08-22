Российский танкер арестован властями Малайзии в 24 милях от берега

Российский танкер «Приморье», приписанный к порту Находки, с российским экипажем, арестован властями Малайзии в море в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор, сообщает специализированный портал по морским перевозкам «Морской бюллетень».

Арест судна, стоявшего на якорной стоянке вне территориальных вод Малайзии, и ожидавшего нового заказа, произошел в воскресенье, сообщает портал.

Российский танкер был арестован малайзийским Морским правоохранительным агентством по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения малайзийских властей, передает РИА «Новости».

«Уже есть дополнительная информация: экипаж «Приморья» состоит из 21 россиянина, это 19 мужчин и две женщины. Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе», – сказал главный редактор «Морского бюллетеня» и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко, который в настоящее время находится в Таиланде.

«Аресты малайзийскими властями судов, встающих на якорную стоянку вне территориальных вод, но в пределах исключительной экономической зоны Малайзии, случаются нередко. Малайзия настаивает на том, чтобы все суда, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку. Известно много случаев, когда суда, вставшие на якорь без разрешения, арестовывались и подвергались штрафу», – сказал он.

Ранее сухогруз New Orion с россиянином на борту задержали в территориальных водах Малайзии

Напомним, в 2016 году СМИ сообщили, что управление морского контроля Малайзии (MMEA) задержало российский нефтяной танкер «Золотой мост» с 25 членами экипажа на борту.

В тот же день представитель управления морской охраны Малайзии сообщил, что задержанный в территориальных водах страны российский танкер «Золотой мост» следовал из Бангладеш, на его борту находится около 31 тыс. тонн мазута.