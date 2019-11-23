Сухогруз с россиянином на борту задержали в территориальных водах Малайзии

Сухогруз New Orion, шедший под флагом Камеруна, задержали в территориальных водах Малайзии. Среди членов экипажа – граждане Украины и один россиянин.

Российское посольство в Малайзии сообщило в Facebook, что инцидент произошел в четверг, 21 ноября.

«Задержан сухогруз New Orion (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России (фамилия и имя россиянина уточняются)», – указывается в записи российской дипмиссии.

Причиной задержания послужило отсутствие разрешения на якорную стоянку. В данный момент проводятся следственные действия.

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