ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой

ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.

«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой Народной Республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой Народной Республики», – говорится в документе.

Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.



Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.