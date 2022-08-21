В Госдуме разоблачили фейк из Прибалтики о «фальсификации» выборов в России

Эксперт объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных

После госпитализации российских военных, которые пострадали в Васильевке, факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. О том, что российские военные были отравлены ботулотоксином типа «В», в субботу сообщили в Минобороны.

«Террористический киевский режим пытается применять биологическое, химическое и даже ядерное оружие. Поэтому целью специальной военной операции является устранение трех этих угроз. Центр мирового терроризма переместился с Ближнего Востока в Киев, поэтому предотвратить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима, – это задача общемировой важности», – считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.

Собеседник подчеркнул, что ботулотоксин типа «В» – один из самых сильных органических ядов. То, что отравление российских военных этим веществом обнаружили токсикологи, говорит о том, что «факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным». «Наработка ботулотоксина типа «В» – довольно сложный процесс, который вполне освоен на Западе. Это так называемый ботокс, который активно применяется в косметологии», – пояснил Никулин.

Он напомнил также, что в последние годы на Украине, особенно в Киеве, Одессе, Херсоне и Львове неоднократно фиксировались вспышки ботулизма – отравление в результате попадания в организм человека ботулотоксина. «Скорее всего, американцы работали с ботулотоксином на территории Украины. В том же Киеве, Одессе, Львове и других городах у них есть для этого высокотехнологичные лаборатории. Ботулотоксин типа «В» был на вооружении многие годы и, по всей видимости, остается до сих пор, потому что с 2001 года американцы никого не пускают на свои склады и арсеналы», – напомнил микробиолог.

О том, что в конце июля российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, в субботу сообщили в Минобороны России. При обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». Наличие яда также подтвердили специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург).

Никулин приветствовал решение России обратиться после этого случая в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его мнению, обращение должно касаться не только отравления российских военных, но и руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который сообщал о своей госпитализации 4 августа.

Собеседник считает, что, вероятнее всего, украинцы применили химическое оружие с помощью беспилотника, распылив его районе Васильевки, также не исключено использование американских химических боеприпасов.

Последствия отравления зависят от того, насколько быстро был вколот антидот. Если это произошло в течение первых 5-10 минут, то возможна реабилитация, в противном случае человеку грозит инвалидность, потому что яд поражает все внутренние органы, заметил эксперт.