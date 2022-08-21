В Испании рассказали о голодающих украинских беженцах

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем, сообщает газета L'Independant.

Как отмечает издание, в Испанию прибыли около 125 тыс. украинцев, при этом адаптация «иногда» может оказываться «сложной задачей». «Ведь по ту сторону Пиренеев многие украинские беженцы предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Так, в Гранаде около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам.

«Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», – приводит издание заявление Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.

Газета также приводит свидетельство 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который теперь вынужден «бежать от инфляции и нищеты в Испании». «Я не могу жить здесь, я работаю только для того, чтобы платить за жилье и еду», – посетовал мужчина.

Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.

Накануне сообщалось, что внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 млн человек пересекли границы Украины с 24 февраля.



