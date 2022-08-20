На Украине стали выгонять беженцев из центров содержания

Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней, сообщил изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.

«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют – без денег, без одежды, без ничего – им приходится возвращаться в свои дома», – приводит РИА «Новости» слова журналиста.

Он считает, что власти Украины должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских – крыши над головой.

Ранее выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий.

Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Ранее сообщалось, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше, чем на полгода.

Также британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.