Сборную России по хоккею решили не допускать на турниры в 2023 году

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 22:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские боевики собрались взорвать мост в Николаевской области
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сборную России по хоккею решили не допускать на турниры в 2023 году
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Сборные России и Белоруссии не планируется допускать на международные соревнования в 2023 году, сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Журналист Крис Питерс приводит в соцсетях текст заявление Тардифа: «Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне». Тардиф отметил, что решения, касающиеся сборных России и Белоруссии, «будут обновляться от сезона к сезону». Он сообщил, что Международная федерация предоставила национальным федерациям решать вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
В феврале сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований на неопределенный срок. В конце апреля федерация лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Петербурге. В мае Международная федерация хоккея заявила, что российская и белорусская сборные не смогут участвовать в чемпионате мира в 2023 году.
Киссинджер потребовал от России территориальных уступок Украине
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», – приводит РИА «Новости» слова Киссинджера, сказанные им в интервью телеканалу CNN.
При этом 99-летний патриарх американской внешней политики выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине. По мнению Киссинджера, Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.
В понедельник Киссинджер выразил мнение, что Америка довела международные отношения до состояния, когда в любой момент возможно начало горячей войны США с КНР и Россией.
Ранее Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Союзные силы России и Донбасса захватили на Украине важный трофей
Среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума «Армия-2022» оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.
По словам одного из сотрудников российского военного ведомства, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе спецоперации на Украине, на форуме «Армия-2022» оказалась представлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами и позволявшая противнику засекать российских артиллеристов, отмечает ФАН.
Напомним, в прошлую пятницу в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России была уничтожена поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
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Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
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Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Соловьева потрясла демократия по-американски с «трупами детей в подвале»
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Российский телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами американского писателя Сэма Харриса в подкасте Triggernometry, где он рассуждает о том, что «ради борьбы с экс-президентом США Дональдом Трампом» можно было бы скрыть даже «трупы детей в подвале сына действующего президента Джо Байдена – Хантера.
«Даже трупы детей в подвале Хантера Байдена (оскандалившегося сына Джо Байдена) нужно было бы замолчать ради борьбы с Дональдом Трампом. Об этом заявил и философ, поборник свободы слова. У Хантера буквально могли быть трупы детей в его подвале. Мне было бы все равно», – заявил Харрис, оправдывая замалчивание прессой информации из ноутбука Хантера Байдена перед выборами 2020 года. Такая вот демократия, друзья!» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон.
Володин сказал, как поступить с не пустившими офицера в ресторан охранниками
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, заявил, что охранников заведения было бы правильно отправить служить в Донбасс.
Ранее СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей».
«Правильно в подобных ситуациях – надеюсь, что поддержите, – охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», – передает РИА «Новости» сообщение Володина.
Он отметил, что отношение к солдатам и офицерам должно быть уважительным. «Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», – резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.
Украина применила против российских военных химические отравляющие вещества
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Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны России.
«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа «В»
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – добавили в Минобороны.
Ранее российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Поляка удивил ассортимент российских магазинов
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видеозапись, на которой гражданин Польши удивляется продовольственным разнообразием в продуктовом магазине в России.
«Поляк снял видео в обычном российском магазине: «Наша польская элита говорит, что в России ничего нет. Живут санкциями. Типа ничего нет в магазинах. Пустые полки. Такие глупости. А я вот знаю такое местечко, где внимание, в отличие от Польши в магазине даже сахар есть. Пару километров могу вам выслать. (Смеется) могу выслать. Вот так Россия живет под санкциями – молоко свое», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее с прилавков польских магазинов пропал обычный белый сахар. В Варшаве его не стало как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi. В отдельных торговых точках он появлялся время от времени, и тогда для покупателей вводили лимиты – не более десяти килограммов в одни руки.
Украинцы набросились на Киркорова в Монако
На российскую поп-звезду Филиппа Киркорова в Монако набросились украинцы и стали его оскорблять, спрашивая, чей Крым.
На кадрах видно, что артист неспешно прогуливался без охраны и в своей спортивной одежде был похож на баскетболиста. Мужчина и женщина (украинцы) сыпали оскорблениями. Сначала певца спросили: «Киркоров, чей Крым?». Затем предложили убираться из Монако. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
При этом Киркоров продолжал молча идти, не обращая внимание на выпады в его адрес. Позднее авторы видео потребовали повернуться назад и посмотреть в глаза украинскому мальчику, который «идет сзади», на что поп-король снова никак не отреагировал.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Киркоров выбирает Россию.
В Deutche Welle «обосновали» «законность» обстрелов Запорожской АЭС
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Обстрелы Запорожской АЭС «законны» и «не нарушают Женевские конвенции», сообщило Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В обстрелах Запорожской АЭС «нет ничего такого», это «не нарушает законы и международные нормы», пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов), передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Издание ознакомилось с Женевской конвенцией и пришло к выводу, что документ якобы не содержит строгого запрета на обстрел Запорожской АЭС. «Раз станция обеспечивает электричеством военных, значит, может быть объектом атаки», считают авторы статьи.
Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Эксперт объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных
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После госпитализации российских военных, которые пострадали в Васильевке, факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. О том, что российские военные были отравлены ботулотоксином типа «В», в субботу сообщили в Минобороны.
«Террористический киевский режим пытается применять биологическое, химическое и даже ядерное оружие. Поэтому целью специальной военной операции является устранение трех этих угроз. Центр мирового терроризма переместился с Ближнего Востока в Киев, поэтому предотвратить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима, – это задача общемировой важности», – считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.
Собеседник подчеркнул, что ботулотоксин типа «В» – один из самых сильных органических ядов. То, что отравление российских военных этим веществом обнаружили токсикологи, говорит о том, что «факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным». «Наработка ботулотоксина типа «В» – довольно сложный процесс, который вполне освоен на Западе. Это так называемый ботокс, который активно применяется в косметологии», – пояснил Никулин.
Он напомнил также, что в последние годы на Украине, особенно в Киеве, Одессе, Херсоне и Львове неоднократно фиксировались вспышки ботулизма – отравление в результате попадания в организм человека ботулотоксина. «Скорее всего, американцы работали с ботулотоксином на территории Украины. В том же Киеве, Одессе, Львове и других городах у них есть для этого высокотехнологичные лаборатории. Ботулотоксин типа «В» был на вооружении многие годы и, по всей видимости, остается до сих пор, потому что с 2001 года американцы никого не пускают на свои склады и арсеналы», – напомнил микробиолог.
О том, что в конце июля российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, в субботу сообщили в Минобороны России. При обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». Наличие яда также подтвердили специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург).
Никулин приветствовал решение России обратиться после этого случая в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его мнению, обращение должно касаться не только отравления российских военных, но и руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который сообщал о своей госпитализации 4 августа.
Собеседник считает, что, вероятнее всего, украинцы применили химическое оружие с помощью беспилотника, распылив его районе Васильевки, также не исключено использование американских химических боеприпасов.
Последствия отравления зависят от того, насколько быстро был вколот антидот. Если это произошло в течение первых 5-10 минут, то возможна реабилитация, в противном случае человеку грозит инвалидность, потому что яд поражает все внутренние органы, заметил эксперт.
Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников
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В районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.
В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат.
На мэра Мариуполя совершено покушение
Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, сообщили в администрации города.
«Да, было, все живы, все в порядке», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, предположительно, бомба была не одна.
«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал», – пишет Руденко в Telegram-канале. На месте работают саперы.
Ранее заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения. В Гуру стреляли из пистолета и автоматов.
Украинцы устроили драку на кинофестивале в Лейпциге
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Проукраинские активисты попытались сорвать показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге и устроили драку, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как говорится в статье, демонстрацию фильма, в котором Майдан-2014 на Украине представляется как националистический переворот при помощи Запада, поддержали организаторы фестиваля и муниципалитет Лейпцига, выступающий спонсором мероприятия. После вмешательства проукраинских активистов возникла драка, для прекращения которой была вызвана полиция, сообщил «Московский комсомолец».
Напомним, в марте американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун поддержал проведение специальной военной операции российских войск по денацификации и демилитаризации Украины и объяснил ее предпосылки. Позже он предположил, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
По словам Шойгу, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины».
«Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», – сказал министр обороны.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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