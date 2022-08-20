Депутат предложила правовые механизмы противодействия нацизму

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко на первом международном антифашистском конгрессе предложила на законодательном уровне признать факт геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны.

«Впервые массовые убийства в деревне Жестяная Горка Новгородской области были признаны геноцидом два года назад. Такое решение вынес районный суд Новгородской области. Там в 1942 году погибло 2,6 тыс.человек», – приводятся слова Занко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению депутата, важнее бороться не с последствиями нацизма, а предупреждать его, уделяя внимание историческому просвещению и воспитанию. И в этом, по мнению парламентария, помогают некоммерческие организации.

Занко рассказала, что с осени начинает работу над введением в правовое поле деятельность исторических реконструкторов. Законопроект также поможет в историческом просвещении, формировании негативного отношения к нацизму, ведь исторические реконструкции собирают тысячи зрителей и рассказывают об истории в интересном формате.

«Сегодня огромное сообщество реконструкторов фактически находится вне правового поля. В этой теме есть большое количество сложных вопросов, от возможности ношения орденов и медалей в рамках реконструкций событий до обращения с охолощенным оружием», – отметила депутат.

Парламентарий также рассказала об уже внесенных законопроектах, помогающих в предупреждении распространения идея нацизма на территории нашей страны. Речь идет о законопроекте о защите георгиевской ленты. Планируется, что Госдума рассмотрит его в осеннюю сессию в первом чтении. В случае его принятия георгиевская лента будет официально признана символом воинской славы России. И за ее осквернение будет полагаться ответственность.