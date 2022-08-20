Подведены итоги четвертого фестиваля «Таврида.АРТ»

35 участников фестиваля «Таврида.АРТ» получили более 20 млн рублей грантов на реализацию проектов. Всего было представлено 256 идей. За время фестиваля, который проходил в Крыму на этой неделе, состоялось 18 свадеб. Также было собрано 6 тыс. книг для библиотек Херсона и Запорожья.

Фестиваль «Таврида.АРТ» стал местом притяжения для самых талантливых, творческих и активных молодых людей со всей России. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, мероприятие было насыщено непрерывной музыкой, шоу и представлениями, мастер-классами, лекциями, встречами с интересными людьми. Проводились образовательные программы, социальные и спортивные мероприятия. Сотни участников возвращаются домой победителями кастингов, прослушиваний и грантового конкурса, победители которого в целом получили на свои проекты более 20 млн рублей.

Всего в фестивале, который походил в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа, приняли участие более 50 тыс. зрителей, 400 экспертов, 757 артистов. Фестиваль посетили представители 85 регионов России, жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Именно поэтому фестиваль проходил под лозунгом «Мы вместе». Около пяти тысяч зрителей посетили выставку «Без границ. Художники Донбасса». Во время фестиваля состоялось 18 свадеб в разных народных стилях.

Главными программами мероприятия стали Год культурного наследия народов России, «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь» как манифест молодых творцов против культуры отмены. На 25 площадках фестиваля прошло около 1000 различных мероприятий. В пользу библиотечных фондов Херсона и Запорожья было собрано шесть тысяч книг.

Как отмечал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, «на площадках фестиваля были показаны культура, искусство, история народов, населяющих нашу огромную страну».

Среди ключевых событий «Тавриды.АРТ» организаторы отметили шоу-презентацию Университета креативных индустрий, ярмарку народных промыслов, фестиваль патриотической песни и уличных театров, а также выступление Басты и трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко. Многим зрителям запомнился дуэт Лолиты с резидентом «Тавриды» Allergia и выступление Ларисы Долиной в шоу-признании «Народный артист» вместе с резидентами «Тавриды».

Фестиваль «Таврида.АРТ», который проходил в четвертый раз, является одним из проектов «Тавриды» – платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус всероссийского молодежного образовательного форума.

В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).