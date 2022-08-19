Трансляции лекций общества «Знание» на «Таврида.АРТ» набрали свыше 10 млн просмотров

На фестивале «Таврида.АРТ» за четыре дня работы «Лектория «Вершина Знаний» выступило более 25 экспертов, слушателями стали порядка 5 тыс. человек, а онлайн-трансляции получили свыше 10 млн просмотров.

Наибольший интерес вызвала лекция фигуриста, заслуженного мастера спорта, продюсера собственного ледового шоу Ильи Авербуха, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спортсмен призвал слушателей не бояться пробовать себя в новых сферах, выходить из привычных ролей и искать новые проекты для реализации. При этом он подчеркнул, что нужно действовать быстро и не откладывать планы на будущее.

«Иначе дальше вы просто будете смотреть за теми, кто ушел вперед. Жаловаться на судьбу. Сидеть и говорить о том, как не сложилось. Говорить, что кому-то повезло, кому-то помогли. Нет, по-другому не получится. Сам вкладываешь – сам получаешь», – сказал Авербух.

О том, как реализовать свой потенциал в музыкальной сфере рассказала слушателям популярная певица Анет Сай. Спикер не только поделилась своими теоретическими знаниями, но и провела интерактивный мастер-класс для участников, рассказав о своем творческом пути.

«Я родилась в простой семье, и начало моего творческого пути было не супер простым. Но, что не убивает – делает сильнее. Важно помнить, куда идешь, ради чего и для чего, – чтобы не опускать руки. Знаковым днем для меня стал мой день рождения, который я с размахом праздновала в одном из столичных ресторанов. В том самом ресторане, где я когда-то работала официантом. Этот праздник дал мне понять – все мои старания были не зря, и это только начало», – поделилась своей историей Анет Сай.

О том, что предложить начинающему музыканту крупным лейблам, участникам Лектория рассказал эксперт рынка музыкального контента, управляющий партнер «ZvonkoGroup» Дмитрий Коннов. Эксперт посоветовал не бояться крупных игроков музыкального рынка, поскольку лейбл – это инвестор, который оказывает либо творческую, либо финансовую помощь начинающему музыканту. Поэтому не стоит упускать такой инструмент в достижении своих целей.

Интересную лекцию слушателям прочла режиссер и продюсер кинокомпании KINOKULT Елизавета Бернова. Спикер поделилась своим авторским подходом к процессу создания кино. Рассказала, каково это работать вне жанра, смешивая различные направления. Елизавета Бернова посвятила участников лектория в тонкости продвижения кинопродуктов, а также поделилась тем, где эффективнее искать средства для реализации своих проектов. В частности, о том, как принимать участие в государственных грандах.

Не менее интересную тему подняла руководитель специальных проектов Rutube Дарья Ряжских. Спикер рассказала об особенностях создания личного бренда блогеров, отметив, что сейчас прослеживается тренд на блогинг с повесткой о социальной ответственности. Ряжских также заострила внимание участников лекции на том, что сейчас понятие блогера эволюционировало.

«Сегодня блогер – каждый активный гражданин, который транслирует ценности, рассказывает о собственной деятельности, ищет единомышленников, вдохновляет других людей в сети», – отметила она.

Тему продвижения себя и своих проектов продолжила преподаватель курса «Продюсирование медиапроектов», исполнительный директор «Лаборатории медиа» Анастасия Косенчук. Спикер предложила взглянуть на тему с точки зрения педагогики и понять, чему и как следует учиться, чтобы оставаться востребованным специалистом в диджитал и медиа. Косенчук обратила внимание слушателей на важную тенденцию современных образовательных программ и курсов – скорость. Сейчас у специалиста нет времени на долгий процесс получения знаний – они нужны здесь и сейчас. Поэтому большинство курсов и образовательных программ очень быстрые, то есть слушателю нужно за короткий срок впитать в себя максимум.