В фестивале «Таврида.АРТ» приняли участие свыше 50 тыс. человек

На Крымском полуострове, в бухте Капсель завершен фестиваль «Таврида.АРТ», в нем приняли участие более 50 тыс. зрителей и участников, 400 экспертов, 757 артистов.

Главные темы, вокруг которых выстроилась программа фестиваля и его ключевые смыслы, – Год культурного наследия народов России, «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь» как манифест молодых творцов против культуры отмены, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» был посвящен Году культурного наследия народов России. На площадках фестиваля были показаны культура, искусство, история народов, населяющих нашу огромную страну», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, показателем роста участников фестиваля стало то, что открытие и закрытие сделано участниками и резидентами арт-кластера.

«И вот то, что ребята сами способны такое создавать, – это как раз реализация одной из главных целей, которые ставит перед собой «Таврида». За все дни фестиваля прошло около 1 тыс. событий, проектов, кастингов, выступлений. В соответствии с нашим девизом «Россия – страна возможностей» это, наверное, уникальная площадка. В общей сложности за все время более пяти тыс. человек приняли участие в кастингах и отборах в самые интересные творческие проекты в нашей стране. А это значит, у огромного количества людей появился шанс реализовать себя, свои проекты, обрести новых друзей, наставников и новые мечты. «Таврида» растет, развивается, и все, что здесь происходит, все это пространство – пространство мечты, причем не абстрактной, а той, которая воплощается в жизнь», – отметил он.

В фестивале участвовали жители 85 регионов России, жители Луганской и Донецкой народных республик, жители Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

«На платформе арт-кластера «Таврида» сегодня выстраивается полноценная система поддержки молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Эта система позволяет им находить партнеров, создавать команды, получать поддержку своих проектов и выходить в индустрию. Фестиваль «Таврида.АРТ» – это самый центр творчества, точка сборки и визуализации всех тех возможностей, которые есть у нас в стране», – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, в 2022 году фестиваль проходил под лозунгом «Мы вместе», поскольку в нем приняли участие делегации из Донбасса, Херсона и Запорожья. Также развернута большая социальная программа.

«И меня очень удивило, что с первых минут фестиваля самая большая очередь выстроилась к стенду, в котором проходил сбор книг. Ребята привезли с собой русскую классическую литературу, чтобы передать ее в библиотечные фонды Донбасса. Еще один смысл звучит как манифест молодых деятелей культуры всему миру – «Нас не отменишь». Своим творчеством, своим примером участники фестиваля показывают, что у нашей культуры не только богатое наследие, но и потрясающее богатое настоящее и будущее», – заключила Разуваева.