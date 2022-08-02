Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура

Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и движется в южном направлении, следует из данных сервиса Flightradar.

Так, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают «безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку» лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского Конгресса. При этом данные о том, есть ли на борту спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, отсутствуют, пишет РИА «Новости».

Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань.