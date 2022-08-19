В Ульяновск прибудет первый круизный теплоход по проекту «Великий Волжский путь»

В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения по реализации проекта «Великий Волжский путь» первый круизный теплоход совершит заход в Ульяновск в сентябре, заявил губернатор Алексей Русских на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

«Вместе с корпорацией «Туризм.РФ» продолжаем работать над мастер-планированием территорий для формирования и продвижения туристских продуктов Ульяновской области. Мы ожидаем специалистов из корпорации «Туризм.РФ» для ознакомления с геопарком «Ундория» – нами уже составлен реестр площадок с высоким туристическим потенциалом, готовы презентовать. Содействие федеральных коллег нам понадобится в составлении мастер-плана для территорий в пределах туристско-рекреационного кластера «Берег орланов», который находится в Старомайнском районе», – приводятся слова Русских на сайте правительства.

«Кроме того, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения по реализации проекта «Великий Волжский путь» уже в сентябре мы ожидаем, что первый круизный теплоход совершит заход в Ульяновск», – сказал он.

Губернатор Ульяновской области также презентовал Чернышенко потенциал экспозиции Головного отраслевого музея истории гражданской авиации, расположенного в Ульяновске, передает ТАСС.

По общему количеству экспонатов комплекс является одним из крупнейших в стране авиационным музеем. Представленной технике требуется ремонт, а музею не хватает сотрудников. Вице-премьер отметил, что вопрос проработают в рамках института кураторства округов. По его словам, комплекс должен стать одной из ключевых точек притяжения туристов.

«Великий Волжский путь» – межрегиональный туристский маршрут, разрабатываемый с 2015 года и объединяющий межрегиональные маршруты по субъектам Приволжского федерального округа. Туристический проект будет способствовать развитию различных направлений – от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий, а также велосипедных и пешеходных маршрутов вдоль Волги.

Соглашение по развитию проекта «Великий Волжский путь» было заключено на Петербургском международном экономическом форуме между Ростуризмом и республиками Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Самарской и Ульяновской областями в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.