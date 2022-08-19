Конкурс мастерской управления «Сенеж» на «Тавриде.АРТ» определил новых участников

С 15 по 19 августа во время проведения фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму эксперты Мастерской управления «Сенеж президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогали участникам обрести знания, смыслы и новые знакомства в необычных форматах, которые были созданы специально для фестиваля.

На фестивале Мастерская управления «Сенеж» была представлена несколькими образовательными форматами, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Первый – «СеНежный Нетворкинг», который прошел 15 августа, в день открытия. В ходе нетворкинга участники познакомились друг с другом. Особенно важным это событие стало для тех, кто приехал на фестиваль «Таврида.АРТ» один, без региональной команды, и чувствовал потребность в поддержке и новых знакомствах. Как делились участники площадки, фестиваль «Таврида.АРТ» – это место, где события сменяются с огромной скоростью, тебе хочется успеть везде, и в погоне за впечатлениями не всегда успеваешь познакомиться с другими людьми.

Следующий этап закрепления знакомств проходил 16 августа в формате деловой игры «Управление коммуникацией: фокусы языка», где участникам в командах нужно было договариваться, не говоря ни слова. Эта игра дает понимание, как много в коммуникации зависит от невербального контекста: взгляда, мимики, жестов, поз. Такие выводы сделали участники.

Один из самых актуальных запросов участников на фестивале: как все успеть, если событий так много? Ответ на этот вопрос участники получили 16 августа в ходе квиза по ситуационному лидерству, в котором они узнали, какие бывают стили лидерства и для каких задач они применимы, из чего складывается мотивация и как не стать заложником синдрома упущенной выгоды.

«Образовательным форматам всегда сложно конкурировать с развлекательными, особенно когда мы находимся на побережье Черного моря, но мастерская управления «Сенеж» умеет решать сложные задачи. На фестивале мы видели своей главной задачей создание такого пространства, в котором люди смогут узнать друг друга чуть лучше, найти единомышленников, вдохновиться и придумать новые проекты, что мы и сделали в рамках «СеНежного нетворкинга», – рассказала руководитель программ направления «Педагогика» Мастерской управления «Сенеж» Анна Завалина. – Конечно, только знакомств недостаточно, важно дать участникам инструменты коммуникации, которые помогут в условиях ограниченного количества времени и большого количества активностей закреплять сложившееся знакомства и конвертировать их в конкретные дела».

За пять дней фестиваля площадку мастерской управления «Сенеж» посетили более 300 человек, некоторые из которых уже были знакомы с мастерской и принимали участие в таких программах, как «Голос поколения», «Наставничество», «Школа тренеров и модераторов», молодежный форум «Линейка», другие же, будучи участниками фестиваля «Таврида.АРТ», узнали о мастерской управления «Сенеж» впервые, но захотели там побывать.

Ответом на этот запрос стал конкурс #ХочувСенеж. После каждого события от мастерской управления «Сенеж» участникам необходимо было написать пост с выводами и результатами своей работы в соц сети «ВКонтакте». В конкурсе приняли участие 40 человек, трое из которых в ходе розыгрыша получили приглашение в «Сенеж».

Одним из победителей конкурса стала студентка 5-го курса Забайкальского института железнодорожного транспорта Ольга Бизяева из Читы. Ольга – активный участник многих проектов платформы «Россия – страна возможностей»: она финалист конкурса «Твой ход», участник конкурса «Флагманы образования. Студенты», участник проекта «Больше, чем путешествие» и амбассадор арт-кластера «Таврида».

Владимир Шеметов из города Иркутска – еще один победитель конкурса. С «Сенежем» Владимир познакомился в июле этого года в Красноярске на форуме «Бирюса», где эксперты Мастерской управления проводили образовательную площадку. На фестиваль «Таврида.АРТ» Владимир приехал с идеей проекта детских образовательных квестов, которую он презентует на гранатовом конкурсе.

Третьим победителем стал Расул Исмаилов из Дагестана. Расул развивает свой туристический проект, мечтает придумать и запустить свой туристический маршрут, а также поучаствовать в проектах «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ».