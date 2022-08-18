Политолог: Соколов сможет привлечь в Кировскую область финансирование для развития региона

«Похоже, Мишустин впечатлен теми проектами, которые за три месяца успел запустить в Кировской области врио губернатора Александр Соколов. Главе области удалось не только поменять систему управления, но и вдохнуть в рядовых жителей надежду», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя беседу премьер-министра России и врио кировского губернатора.

Как и во многих других соседних регионах, для Кировской области актуальны проблемы со спадом промышленности, безработицей, экологией, отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Но в каждом регионе проблемы решаются по-разному. Соколов уже запустил множество разнообразных программ, чем продемонстрировал в первую очередь жителям области свою способность, если не решить полностью, то, по крайней мере, снизить остроту проблем. У людей появилась надежда на то, что в перспективе застарелые проблемы снимут полностью», – уверен политолог.

Как и другие соседние области, Кировская также испытала на себе влияние антироссийских санкций. Пострадала, например, лесная промышленность, говорит Мартынов. «Однако с подачи Соколова в области запущен ряд программ, которые должны дать эффект. Санкции сказались на всех, но это совершенно не отменяет задач, сформулированных президентом: главная забота губернатора – это благосостояние граждан, их комфорт, удобная инфраструктура. В этом смысле области сильно повезло, что Соколов оказался на этом месте в это время», – считает эксперт.

Опыт работы Соколова в администрации президента указывает на его хорошие лоббистские компетенции на федеральном уровне, что поможет области. Соколов, выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора, намеченный на Единый день голосования 11 сентября, напоминает Мартынов. «Уверен, что Соколов избавится от приставки «врио» благодаря уверенной победе, после чего продолжит он работать в том же динамичном темпе, который он взял за минувшие три месяца», – сказал Мартынов.

Напомним: президент Владимир Путин назначила Александра Соколова врио губернатора Кировской области в мае. Соколов – выпускник IV потока выпускник «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. После обучения Соколов работал референтом управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.

«Перемены к лучшему в регионе заметны уже сегодня, что и было отмечено главой правительства, а Мишустин – человек въедливый и дотошный. Кстати, я давно не видел Мишустина таким довольным. Ход разговора с премьером продемонстрировал «федеральные» возможности Соколова. Область при нем явно будет пользоваться вниманием федеральных правительственных программ. Как мне представляется, с региональными элитами Соколов тоже сумеет найти общий язык», – считает собеседник.

Политолог напомнил, что на прошлой неделе с Соколовым по видеосвязи провел беседу и президент Путин. Говорилось в том числе о повышении доходов кировцев, о проблемах с оттоком населения в другие регионы. «Людям нужно дать инфраструктуру и вдохновение, а дальше они сами все себе сделают – построят дома, какие хотят, наладят бытовую жизнь, откроют малый и средний бизнес. К людям нужно относиться с вниманием, слушать их и слышать, что у Соколова, судя по всему, получается», – указал директор Института новейших государств.

Мартынов также отметил значимость предстоящего в 2024 году юбилея Кирова. «650-летие будет событием федерального значения. Киров сыграл важную роль в истории нашей страны. Из Вятки – прежнее название Кирова – вышло много гражданских управленцев и военачальников. Области есть чем гордиться. От Соколова зависит, чтобы событие было отмечено памятно и красиво», – подчеркнул эксперт.

Как сообщает ТАСС, в четверг, в рамках всероссийского форума «Среда для жизни» глава правительства Михаил Мишустин обсудил вопросы развития Кировской области с врио губернатора Александром Соколовым. Соколов рассказал о социально-экономическом развитии области, уделив особое внимание проблемам транспортной связанности региона, подготовке к новому учебному году и к празднованию 650-летия Кирова.

Мишустин пожелал Соколову удачи на предстоящих выборах. «Конечно, очень важно, чтобы жители региона видели, какими проектами вы занимаетесь, что поддерживаете, – сказал Мишустин. – На мой взгляд, их очень много и взялись вы очень активно, живо».