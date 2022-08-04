Политологи назвали вероятных фаворитов и аутсайдеров на региональных выборах этого года

На предстоящих в сентябре региональных выборах могут возникнуть проблемы у ЛДПР и КПРФ, которые сейчас находятся «в ситуации выживания», заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единый день голосования – 2022: первые прогнозы».

«В одной партии они связаны с изменением в связи с уходом многолетнего лидера, в другой партии – связаны с тем, что руководство уже очевидно интеллектуально не справляется с теми вызовами, которые возникают на нынешнем этапе», – объяснил Чеснаков причины кризиса в ЛДПР и КПРФ. При этом, по его мнению, на выборах в регионах «Единая Россия» может показать лучший результат, чем на выборах в Госдуму 2021 года, когда партия власти набрала свыше 49%. Напомним, что 11 сентября в шести российских регионах жители будут избирать депутатов заксобраний, а в полутора десятках субъектов федерации состоятся выборы глав (14 из них – прямым голосованием).



По сравнению с прошлым годом рейтинги «Единой России» увеличились на 15%, сослался на данные соцопросов Чеснаков. Отметим, что по опросам ВЦИОМ, если 20 февраля, перед началом спецоперации на Украине рейтинг «ЕР» составлял 30,3%, то к 27 июля он повысился до 41,4%. На это, считает политолог, повлияла программа кадрового обновления партии, а также растущие рейтинг главы государства.

«Если перед прошлогодним единым днем голосования (когда проходили и выборы в Госдуму) работу президента Владимира Путина позитивно оценивали 57% респондентов, то сейчас этот показатель – 81%. Такие данные дают опросы Фонда «Общественное мнение». Не секрет, что оценка главы государства экстраполируется на партию, которая с ним связана – на «Единую Россию».

Заметную роль в укреплении позиций ЕР, сыграло и то, что «Единая Россия» активно работает, оказывая адресную помощь в Донбассе и на освобожденных территориях», – прокомментировала данные социологов директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Эксперт упомянула секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, депутатов Игоря Кастюкевича и Анну Кузнецову, которые практически постоянно находятся в районах специальной военной операции. Депутат новой волны Кастюкевич одним из первых начал обустраивать пункты приема беженцев в Ростовской области, а затем в ДНР и ЛНР, отметила Кислицына. Она также напомнила, что депутаты-единороссы Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев используют свой профессиональный медицинский опыт на передовой, организуют вахты медиков в Донбассе. Замглавы комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселев участвует в работах по восстановлению, которые ведут «Студенческие стройотряды». «Партия «Единая Россия» – единственная, кто занимается этой повесткой, в отличие от остальных парламентских партий», – резюмировала Кислицына.

ЕР проявила себя и в российских регионах, отметила политолог Анна Федорова. «В первую очередь, я имею ввиду Народную программу партии. Она существует не на бумаге, а по-настоящему работает во всех регионах России, вне зависимости от того проходят там сейчас выборы или нет – подчеркнула эксперт. Она упомянула такие федеральные проекты программы, как бесплатная газификация участков, модернизация сельской почты. Федорова напомнила и про партийные проекты в отдельных регионах: «Здоровое будущее» в Кировской области, «Школа грамотного потребителя» в Камчатском крае, обучение граждан контролю качества капитального ремонта на Сахалине и другие.

«Единая Россия» располагает уникальной политической комбинацией, – резюмировала Федорова. – С одной стороны, рейтинги партии растут за счет темы специальной военной операции и гуманитарной помощи освобожденным территориям. Вторая часть – это системная работа на больших и маленьких территориях. Сейчас мотивация голосовать за «Единую Россию» у избирателей составная, за счет эмоциональных и рациональных элементов. В совокупности – это выигрышная стратегия».

Благодаря активному и результативному взаимодействию с людьми, высоки шансы на избрание у врио глав регионов, которые баллотируются на выборах 11 сентября, отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты России Фирдус Алиев. Наиболее удачными эксперт считает работу руководителей Кировской, Томской и Владимирской областей. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов начал избирательную кампанию в самые короткие сроки, выстроил эффективную коммуникацию с населением, быстро набрал аудиторию в соцсетях, отметил Алиев. Поездки главы региона были не парадными, а направленными на взаимодействие с жителями, подчеркнул эксперт ЭИСИ. «Опыт работы в администрации президента позволил Соколову развернуть коммуникацию с федеральными коллегами – состоялся визит министра культуры, а также встреча с министром образования», – указал Алиев.

Также, как и Соколов, активно использует свои навыки в интересах граждан и врио губернатора Томской области Владимир Мазур, добавил эксперт. «Прошли огромное количество районных форумов «Умное лидерство». Врио обсуждает с жителями повседневные проблемы и как их решать», – отметил Алиев.

«Еще один пример – кампания во Владимирской области, – указал Алиев. – Врио главы региона Александр Авдеев был назначен прошлой осенью и глубоко погрузился в местную проблематику. Развернута огромная работа по приданию области нового промышленного витка. Это борьба за технологический суверенитет нашей страны, перезагрузка предприятий с учетом того, что рядом гигантский московский рынок. Неудивительно, что жители поддерживают работу нового руководителя».

В четверг Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила о завершении регистрации кандидатов на выборах высших должностных лиц регионов, в большинстве субъектов последним днем регистрации станет 5 августа. «По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 57 кандидатов, отказано в регистрации только двум кандидатам. При этом 13 кандидатов сами отказались от участия в выборах либо не представили документы на регистрацию», – сказал председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома сообщила, что в этом году более 1,3 миллиона молодых людей получили право избирать и быть избранными на выборах по достижении 18 лет. В 2021 году таких граждан было чуть более 989 тысяч. «Мы все в большей степени делаем акцент на работе с нашими молодыми гражданами и очень хотим, чтобы для каждого из них выборы стали запоминающимся, значимым в жизни событием», – подчеркнула Памфилова.