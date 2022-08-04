ЦИК предупредила о завершении регистрации кандидатов на выборы губернаторов

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила о завершении регистрации кандидатов на выборах высших должностных лиц регионов, в большинстве субъектов последним днем регистрации станет 5 августа.

«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 57 кандидатов, отказано в регистрации только двум кандидатам. При этом 13 кандидатов сами отказались от участия в выборах либо не представили документы на регистрацию. Эти показатели говорят сами за себя», – приводятся слова главы ЦИК Эллы Памфиловой в Telegram-канале комиссии.

В Республике Бурятия зарегистрированы четверо из четырех выдвинувшихся кандидатов. В Республике Карелия зарегистрированы пять кандидатов из 13 выдвинувшихся, пятеро утратили статус кандидата, поскольку не представили документов, одному отказано в регистрации в связи с недостаточным числом подписей.

В Марий Эл документы на регистрацию представили четверо кандидатов из пяти, все они зарегистрированы.

В Удмуртской Республике документы на регистрацию представили шесть из восьми кандидатов, один написал заявление о снятии кандидатуры; зарегистрированы три кандидата.

Во Владимирской области все пять кандидатов представили документы, один уже зарегистрирован.

В Калининградской области зарегистрированы шесть из шести кандидатов.

В Кировской области зарегистрированы пять из семи кандидатов.

Новгородская область: все шесть выдвинувшихся кандидатов представили документы, пятеро зарегистрированы.

В Рязанской области пять кандидатов представили документы, а один – заявление об отказе участвовать в выборах, трое зарегистрированы.

В Саратовской области отказали в регистрации одному кандидату, остальные пять зарегистрированы.

Свердловская область: пятеро из шести кандидатов зарегистрированы, один не представил листы поддержки.

Тамбовская область: зарегистрированы пять из пяти кандидатов. Томская область: четыре из четырех кандидатов зарегистрированы. Ярославская область: документы представили пять кандидатов из семи, зарегистрированы двое.