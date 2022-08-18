Правительство пообещало выделить 16 млрд рублей на инфраструктуру ЖКХ

Фонд ЖКХ на строительство, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры предоставит десяти регионам заемное финансирование в размере 15,8 млрд рублей, об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

На заседании Хуснуллин отметил, что, по данным Росстата, показатель ввода жилья за семь месяцев этого года составил 60,6 млн кв. м, что на 38% больше показателя аналогичного периода прошлого года. «В этом году ввод жилья должен быть не ниже, чем в прошлом. Также показатели 2023 и 2024 годов не должны снижаться», – приводятся его слова на сайте правительства.

Хуснуллин напомнил, что для успешной реализации утвержденного президентом перечня поручений по дорожной пятилетке регионам необходимо до 1 сентября подготовить пятилетние планы дорожной деятельности на период 2023–2027 годов. Он подчеркнул, что при реализации нацпроекта субъекты должны выполнить все взятые обязательства качественно и в срок.

На заседании штаба правкомиссия рассмотрела и одобрила ряд региональных заявок на выделение льготного финансирования для развития инфраструктуры в рамках программы «Инфраструктурное меню». Так, была одобрена заявка Воронежской области на выдачу средств по инфраструктурным облигациям на сумму 1,29 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство инженерной инфраструктуры в новом районе Воронежа жилой площадью 526 тыс. кв. м.

Помимо этого из Фонда ЖКХ на строительство, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры десяти регионам будет предоставлено заемное финансирование в размере 15,8 млрд рублей. Проектами решаются задачи повышения надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также обеспечения возможности подключения к сетям новых абонентов жилищного фонда.

Курской области выделят 177,61 млн рублей на реконструкцию сети канализации при комплексном развитии территорий жилых микрорайонов в Курске с численностью населения более 450 тысяч человек; Тюменской области – 333,40 млн рублей для обеспечения водоотведением более 101 тыс. потребителей Тобольска; Челябинской области – 168,43 млн рублей для реконструкции системы теплоснабжения Кыштымского городского округа для населения численностью около 38 тыс. человек; Алтайскому краю – 333,60 млн рублей на модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в Барнауле для 350 тыс. человек, что составляет более половины городского населения.

Кемеровской области одобрено финансирование в размере 255,05 млн рублей для реконструкции тепловых сетей в Кемерове, что улучшит качество услуг для 122 тыс. человек, или 22% населения города. Республике Карелия утверждена заявка на финансирование 204 млн рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт тепловых сетей высокой степени износа Суоярви.

Московская область получит заемные средства в размере 213,04 млн рублей для реконструкции котельной на территории городского округа Долгопрудный, что позволит подключить к новым сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В Калининградской области с использованием займа в размере 463,08 млн рублей будет реконструирована центральная система водоснабжения и водоотведения в Калининграде для 313 тыс. человек, что составляет 63% городского населения.

Республике Башкортостан будет выделен заем в размере 390,35 млн рублей для реконструкции котельных в селах Гафурийского района, а также для капитального ремонта объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Уфе, что улучшит качество услуг почти для всего городского населения города. Краснодарскому краю на строительство главного канализационного коллектора одобрен заем в размере 13,25 млрд рублей. По результатам реализации проекта к сетям будут подключены новые абоненты жилищного фонда и улучшено качество услуг для 1,2 млн человек.

«На инфраструктуру ЖКХ мы выделяем еще порядка 16 млрд рублей. Всего в рамках "меню" мы одобрили 171 проект строительства в сфере ЖКХ на сумму около 102 млрд рублей, которые будут предоставлены Фондом ЖКХ. Модернизация существующих систем и сетей ЖКХ – вопрос давно назревший, и сегодня мы активно работаем над этим для повышения качества предоставляемых населению услуг и снижения потерь в сетях. Также важно, чтобы новые дома подключались к современным и качественным инженерным сетям», – подвел итог заседания Марат Хуснуллин.