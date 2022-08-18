Эксперты назвали конкурентные преимущества молодых политологов

«Молодые политологи умеют говорить с рядовыми гражданами на человеческом языке. Ребята – часть общества. У них нет профессиональных искажений, которые свойственны опытным экспертам и политикам», – полагает журналист Александр Асафов.

Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов считает, что его «старших коллег» – политологов и публицистов – можно упрекнуть в привычке разговаривать с массовой аудиторией «сложными конструкциями». Вспомнив о своем недавнем участии в форуме молодых политологов «Дигория», Асафов отметил: большинству участников этого форума, молодым специалистам удается легко находить общий язык с рядовыми избирателями или со зрителями ток-шоу.

Асафов выступил в четверг на круглом столе на тему: «Молодые политологи России: сообщество, миссия и задачи в контексте актуальных общественно-политических вызовов», который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В центре дискуссии оказались итоги состоявшегося недавно форума «Дигория».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье на прошлой неделе состоялся четвертый форум молодых политологов «Дигория», в котором участвовали 100 специалистов из 33 регионов страны. Это был четвертый по счету форум, который на этот раз был посвящен трем направлениям: «Фабрика смыслов», «Фабрика интерпретаций» и «Фабрика социального проектирования».

Участвовавший в круглом столе победитель II Национальной премии «Дигория» в номинации «Политические коммуникации» Кирилл Котов согласился с Асафовым в том, что «нужно выстраивать доверительную коммуникацию со всеми» и «говорить о волнующих молодежь темах». «Мы должны говорить на языке молодежи, молодежь – ребенок своего времени. Время научило ее работать с информационной повесткой лучше, чем старшее поколение», – убежден Котов.

«Наша молодежь – это уникальная социальная группа, в которой больше всего пассионариев, агентов изменений. В условиях стремительно меняющегося мира роль молодых специалистов усиливается», – предсказывает участник форума. «Такие форумы, как «Дигория», необходимы для того, чтобы молодежь могла пообщаться между собой и с уважаемыми экспертами», – подытожил он. Котов рассказал, что созданный проект, удостоенный награды на форуме, заключался в том, чтобы жители Подмосковья получали достоверный новостной контент через мессенджеры. Наша главная цель – в создании социально-ответственного контента, который несет в себе просветительские функции, подчеркнул он.

«Наша политология должна ориентироваться на национальные интересы, быть полезной для России», – заявила на круглом столе доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнева. На «Дигории» молодые специалисты могли общаться в непринужденной обстановке, сообща работая над проектами. В рамках форума, напомнила Селезнева, действует лаборатория, благодаря которой за два года было реализовано три крупных проекта. Один из них был посвящен феномену молодежного политического лидерства. Другой – изучению современной этики, а третий – трансформации российской молодежи в условиях пандемии.

Программный директор «Дигории» Виктория Карпова убеждена, что реализация таких проектов, как форум, помогает создать в обществе новый социальный лифт, благодаря которому молодые политологи могут стать «проводниками гражданского образования» и тем самым участвовать в создании нового политического ландшафта нашей страны.