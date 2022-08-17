Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.

Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.

Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.

«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.

Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.

В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».