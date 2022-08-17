Турция и Израиль заявили о восстановлении дипотношений

Лидеры Израиля и Турции договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, они вернут послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

«После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», – приводит заявление ТАСС.

В ходе контактов по линии МИД «было принято решение поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран», уточняется в заявлении.

О том, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА «Новости».

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон», – сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.

Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев».