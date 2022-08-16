В ОП призвали наблюдателей взять под контроль все избирательные участки

Общественные штабы в регионах на выборах должны охватить наблюдением каждый избирательный участок, заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев.

Для наблюдения за участками необходимо активно развивать взаимодействие с общественными организациями, партиями и гражданами и как можно раньше распределить зоны ответственности между всеми общественными наблюдателями, приводятся слова Григорьева на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

16 августа на площадке Общественной палаты обсудили вопросы набора и обучения общественных наблюдателей. В мероприятии приняли участие Григорьев, исполнительный директор НОМ и член ОП Алена Булгакова, а также представители региональных общественный штабов.

Участники мероприятия почтили минутой молчанием память погибшего недавно в Донбассе во время выполнения волонтерской миссии заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Григорьев сообщил, что Общественная палата, как и коллеги Новикова из региона, будет ходатайствовать о том, чтобы наградить его посмертно.

Григорьев обозначил стоящую перед региональными общественными штабами задачу: охватить наблюдением каждый избирательный участок. «Надо стараться, чтобы все участки были охвачены наблюдением», – подчеркнул он, рекомендовав как можно раньше найти людей.

Григорьев добавил, что в регионах ведется серьезная работа по набору и обучению наблюдателей – заключаются соглашения о взаимодействии с общественными организациями, политическими партиями, принимаются заявки от частных лиц, проводятся обучающие мероприятия.

Федеральный штаб со своей стороны оказывает регионам максимальную организационную и методологическую поддержку – к настоящему моменту разработаны и направленные в регионы базовые проекты документов: соглашений общественными организациями и политическими партиями, положения о порядке назначения общественных наблюдателей. При этом он отметил, что тексты документов могут видоизменяться в зависимости от задач и особенностей конкретного субъекта.

Что касается порядка назначения наблюдателей, ключевое изменение в нем – это возможность вести наблюдение не только на избирательных участках, но и в территориальных и окружных избирательных комиссиях. Для этой работы Григорьев рекомендовал направлять максимально квалифицированных и уже имеющих опыт наблюдения за выборами граждан.

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала о форматах методической поддержки наблюдателей в регионах и инструментах, которые предполагается задействовать в процессе наблюдения.