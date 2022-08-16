В Крыму восстановили поврежденную детонацией боеприпасов железную дорогу

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 13:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвали ЧП в Джанкое диверсией
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Крыму восстановили поврежденную детонацией боеприпасов железную дорогу
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Железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину
Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).
Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».
Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»
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«Если Еврокомиссия не сможет повлиять на литовские власти в вопросах транзита, России придется перейти к экономической блокаде Вильнюса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях, а с 1 сентября и вовсе перестанет работать с Россией.
«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Эксперт при этом усомнился в том, что Еврокомиссия согласна с позицией властей Калининградской области относительно того, что Литва должна сама урегулировать проблему приема оплаты за транзит.
«Брюссель не проявляет солидарность с нами. Другое дело, что идти на открытый конфликт с Россией из-за Вильнюса они не станут. У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.
«Конечно, нам надо пытаться вести диалог с Брюсселем. Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – полагает Межевич.
Ранее литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. «Шауляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – сказала она.
Власти Калининграда в свою очередь отметили, что прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Если же Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининград, он пойдет морем.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действовать России в случае попыток Литвы остановить калининградский транзит.
«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй-банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
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Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск. «После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.
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В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
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Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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Американский наемник по прозвищу Boneface рассказал о страхе Зеленского
Наемники из других стран, действовавшие на стороне ВСУ, оказались брошены украинским президентом Владимиром Зеленским на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку он их боится, заявил вернувшийся с Украины неонацист из США Кент Маклеллан, известный как Boneface.
Украинский президент Зеленский отправил иностранных наемников в «Азовсталь», чтобы достигнуть своих целей, заявил Маклеллан, передает ФАН.
«Зеленский бросил нас умирать. Он боится нас еще больше, чем русских. Я убежден в этом», – сказал он.
По его словам, он попал на Украину при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области более 150 наемных боевиков из Польши и Германии.
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Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.
«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом
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Украинские спецслужбы планировали теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, атаку намеревались совершить праворадикалы из созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, группы «Реструкт», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На месте нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, два травматических пистолета, переделанных в боевые.
Организацию теракта проводили члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, участвующий сейчас в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), указали в ФСБ.
Также проводятся мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. Ионов близок с основателем полка «Азов» Андреем Билецким. Кроме того, ведется розыск их пособников в России.
Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.
В январе 2022 года Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после смерти Марцинкевича, а в мае по этому делу вновь началась проверка.
Появились фото с Пригожиным после слухов о смерти бизнесмена
Фотографию российского предпринимателя Евгения Пригожина в Попасной в ЛНР распространили в соцсетях, ее опубликовал Герой России Андрей Богатов.
«Ищем с Пригожиным его тело», – подписал снимок Богатов, передает РИА «Новости».
Фото было опубликовано после слухов о том, что бизнесмен погиб после удара по Попасной, где якобы располагается база ЧВК «Вагнер», ассоциируемая с Пригожиным.
На снимке Богатов и Пригожин стоят на фоне разрушенного строения.
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что украинские СМИ сообщали о гибели Пригожина после удара Himars по Попасной.
Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма
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В селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют, сообщили в администрации Майского сельского поселения рядом с местом ЧП.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – передает ТАСС сообщение источника.
Уточняется, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.
Также на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявил Аксенов, добавив, что будет информировать по мере поступления информации.
Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео пожара на трансформаторной подстанции, предварительно начавшегося после хлопка.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.
Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов
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Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Густавссон также рассказал, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Кроме этого, он рассказал, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.
Матиас Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Названа вероятная причина отравления жильцов пятиэтажки в Москве
Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11... В ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», – говорится в сообщении городского хозяйства в Telegram-канале.
Отмечается, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших.
Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта двуокиси углерода во внутренней системе вентиляции и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту.
Напомним, из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся – члены одной семьи. Концентрация на месте ЧП превышала норму в 14 раз.
Эксперты назвали преимущества будущей российской орбитальной станции над МКС
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Российская орбитальная станция позволит России расширить возможности изучения страны, проводить больше исследований в собственных интересах, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
На форуме «Армия-2022» Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые представила макет перспективной Российской орбитальной станции. Отмечается, что на данный момент эскизный проект находится в разработке.
«Если уже было анонсировано строительство нашей новой орбитальной станции, значит это в планах есть, и, видимо, все соответствующие мероприятия по этому поводу проводятся», – говорит действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Он напомнил, что после 2024 года Россия намерена начать процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС), в связи с чем в стране появились планы постройки собственного проекта – Российской орбитальной станции – который будет отвечать в большей степени тем характеристикам, которые имеет сейчас российский сегмент на МКС. Также появятся возможности по проведению той программы работ, которая необходима именно для Российской Федерации.
«Во-первых, надо начинать говорить том, что, по всей видимости, наклонение орбиты будет отличаться от той, на которой сейчас Международная космическая станция. И если сейчас мы захватываем примерно 25–30% Российской Федерации, то наша орбитальная станция уже будет охватывать процентов 90 территории страны. Это уже совершенно другие возможности, по крайней мере, в части исследования, проведения экспериментов по наблюдению Земли из космоса. Причем как визуально, так и с помощью различной аппаратуры», – рассказывает собеседник.
Во-вторых, продолжает эксперт, исходя из того, что это будет отечественная орбитальная станция, все исследования будут проводиться исключительно в интересах России. Это открывает возможность создания сложных космических систем без согласования с партнерами.
«Любой международный проект – это комплекс компромиссов, когда участники вынуждены друг с другом согласовывать определенные характеристики, конструкторские решения и так далее. Естественно, это неизбежно, потому что любой международный проект требует этого. Здесь же у наших разработчиков будут развязаны руки, и мы будем делать то, что считаем необходимым», – уверен Борисенко.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт также отметил, что первое главное отличие Российской орбитальной станции от МКС – это то, что орбита будет почти полярная (солнечно-синхронная). Соответственно, с этой орбиты Россия сможет наблюдать всю территорию России, а также Арктику и Антарктику.
«Вторая особенность этой станции в том, что изначально она планируется не для постоянной работы космонавтов на ее борту, как это сейчас происходит на МКС, а для работы в режиме «посещения». Космонавты будут доставляться на борт, выполнять определенную работу, например, настройку и проверку приборов, какие-то пробные наблюдения, и когда убедятся, что все в порядке и работает, вернутся на Землю. Такой режим требует гораздо меньше ресурсов, потому что как минимум сокращаются расходы на поддержание жизнедеятельности космонавтов на станции», – заключил специалист.
Ранее генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса, а также будет возможно «реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне».
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