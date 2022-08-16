В Крыму восстановили поврежденную детонацией боеприпасов железную дорогу

Эксперты назвали преимущества будущей российской орбитальной станции над МКС

Российская орбитальная станция позволит России расширить возможности изучения страны, проводить больше исследований в собственных интересах, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

На форуме «Армия-2022» Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые представила макет перспективной Российской орбитальной станции. Отмечается, что на данный момент эскизный проект находится в разработке.

«Если уже было анонсировано строительство нашей новой орбитальной станции, значит это в планах есть, и, видимо, все соответствующие мероприятия по этому поводу проводятся», – говорит действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Он напомнил, что после 2024 года Россия намерена начать процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС), в связи с чем в стране появились планы постройки собственного проекта – Российской орбитальной станции – который будет отвечать в большей степени тем характеристикам, которые имеет сейчас российский сегмент на МКС. Также появятся возможности по проведению той программы работ, которая необходима именно для Российской Федерации.

«Во-первых, надо начинать говорить том, что, по всей видимости, наклонение орбиты будет отличаться от той, на которой сейчас Международная космическая станция. И если сейчас мы захватываем примерно 25–30% Российской Федерации, то наша орбитальная станция уже будет охватывать процентов 90 территории страны. Это уже совершенно другие возможности, по крайней мере, в части исследования, проведения экспериментов по наблюдению Земли из космоса. Причем как визуально, так и с помощью различной аппаратуры», – рассказывает собеседник.

Во-вторых, продолжает эксперт, исходя из того, что это будет отечественная орбитальная станция, все исследования будут проводиться исключительно в интересах России. Это открывает возможность создания сложных космических систем без согласования с партнерами.

«Любой международный проект – это комплекс компромиссов, когда участники вынуждены друг с другом согласовывать определенные характеристики, конструкторские решения и так далее. Естественно, это неизбежно, потому что любой международный проект требует этого. Здесь же у наших разработчиков будут развязаны руки, и мы будем делать то, что считаем необходимым», – уверен Борисенко.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт также отметил, что первое главное отличие Российской орбитальной станции от МКС – это то, что орбита будет почти полярная (солнечно-синхронная). Соответственно, с этой орбиты Россия сможет наблюдать всю территорию России, а также Арктику и Антарктику.

«Вторая особенность этой станции в том, что изначально она планируется не для постоянной работы космонавтов на ее борту, как это сейчас происходит на МКС, а для работы в режиме «посещения». Космонавты будут доставляться на борт, выполнять определенную работу, например, настройку и проверку приборов, какие-то пробные наблюдения, и когда убедятся, что все в порядке и работает, вернутся на Землю. Такой режим требует гораздо меньше ресурсов, потому что как минимум сокращаются расходы на поддержание жизнедеятельности космонавтов на станции», – заключил специалист.

Ранее генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса, а также будет возможно «реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне».