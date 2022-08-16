В бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», на который собрались 4 тысячи молодых людей со всей страны, а также Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья.

Участники должны будут на пять дней погрузиться в пространство творчества, развития, самореализации, новых знакомств и открытий. С 16 по 18 августа к участникам присоединятся и зрители – жители и гости Республики Крым. Их ждут концерты, фестивали, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, театрализованные представления – в общей сложности более 3 тыс. событий в 25 локациях на территории площадью 150 га, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Фестиваль «Таврида.АРТ» уже в четвертый раз проходит в Крыму, и каждый год мы стараемся усовершенствовать программу, чтобы никто не остался равнодушным. Впереди пять насыщенных дней, в которые каждый может найти себе что-то по душе, по амбициям и по интересам: профессиональным и творческим, – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Программа составлена таким образом, чтобы в ней были и яркие, зрелищные шоу, с одной стороны, и уютные, камерные концерты, с другой; мотивационные образовательные форматы и прикладные мастер-классы; выставки классического и современного искусства и ярмарки, демонстрирующие традиционные народные промыслы. А те, кто хотят не только брать от программы все, но и отдавать, могут присоединиться к масштабной социальной акции. В общем, мы уверены, что эти дни запомнятся надолго, и надеемся, что для многих откроют новые горизонты».

Участники расположились в 12 тематических арт-кварталах. Так, арт-квартал «Музыка-танцы» объединил музыкантов, вокалистов, диджеев, хореографов и танцовщиков; «Народный» – исполнителей народных произведений, фольклорные коллективы и ремесленников; «Диджитал» – IT-специалистов, разработчиков игр и приложений, видеографов и представителей новых медиа; «Кино-театр-книга» – актеров, режиссеров, сценаристов, драматургов, поэтов и прозаиков; «АРТ-индустрия» – художников, дизайнеров, архитекторов, арт-менеджеров и критиков. Отдельные арт-кварталы собрали участников, финалистов и победителей платформы «Россия – страна возможностей», проектов «Большая перемена», «Твой ход». Под флагом #МЫВМЕСТЕ объединились волонтеры и общественные деятели. Своих представителей собрал Клуб веселых и находчивых (КВН). Арт-квартал «Вузы России» – это студенческий актив 20 крупных российских университетов. Впервые на площадке фестиваля собрались участники форумной кампании Росмолодежи.

Первый день фестиваля «Таврида.АРТ» начался с открытия выставочных пространств, которые протянулись через все ключевые локации площадки и в течение всех последующих дней будут знакомить участников и зрителей с современным искусством и традиционными промыслами, с колоритом разных уголков России, с перспективами и возможностями, которые открываются в регионах.

Фестиваль современного искусства представляет собой арт-маршрут через всю территорию «Тавриды». Он включает галерею, поп-ап-пространства и выставку под открытым небом – всего 14 локаций и около 100 художественных работ в разных техниках, выполненных в том числе крупнейшими классиками российской арт-сцены.

Самая масштабная работа, представленная на фестивале современного искусства, – мурал на территории арт-кластера размером 180 кв. м как визуализация главного послания фестиваля – «Нас не отменишь». В центре мурала – медведь, один из главных символов, с которым отождествляют Россию.

В рамках фестиваля открыта первая в России выставка работ молодых художников Луганской и Донецкой народных республик – «Без границ. Художники Донбасса». Организаторы – арт-кластер «Таврида» совместно с проектом ARTпатруль.