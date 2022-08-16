Путин заявил о соответствии цели спецоперации на Украине Уставу ООН

Обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится в соответствии с Уставом ООН, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – передает ТАСС его слова.

При этом Путин заметил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему именно европейской безопасности.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», – сказал российский лидер, подчеркнув, что «все это делается с одной целью – сохранить ту модель доминирования, которая позволяет паразитировать на всем мире».

По словам Путина, Россия будет укреплять Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира.

«Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие», – передает РИА «Новости» его слова.

Президент добавил, что обещания Запада обеспечить безопасность в Европе – лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности.

«Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру. В том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные мощности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», – резюмировал он.

Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства, согласно которому все больше стран выбирают суверенный путь.

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