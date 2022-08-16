Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства

Сейчас формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран выбирают суверенный путь, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», – передает ТАСС его слова.

Глава государства добавил, что многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.

«Подчеркну: именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность», – передает РИА «Новости» сообщение президента.

По его словам, все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.

При этом Путин отметил, что Запад пытается сохранить ускользающую из его рук гегемонию, проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития.

«Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», – подытожил он.

Ранее российский лидер заявил, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь. Он подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».

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