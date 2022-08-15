Глава конференции ДНЯО: Непродление договоренностей по СНВ может грозить гонкой вооружений

Прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.

«Я думаю, что каждой стране самой решать, что делать со своими ядерными арсеналами – возвращаться ли к установлению потолка или начинать увеличивать число вооружений», – передает РИА «Новости» ответ Злаувинена на вопрос о том, что будет, если Москва и Вашингтон не успеют до 2026 года договориться о соглашении на смену ДСНВ-3.

Однако, по его мнению, дальнейшее наращивание ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном «может вылиться в новую гонку вооружений между двумя сверхдержавами, что будет чрезвычайно опасным».

Злаувинен выразил надежду, что такого не произойдет.

«Но я также надеюсь, что, если это все-таки случится – у нас не останется СНВ-3 – то по крайней мере оба государства просто сохранят свои нынешние ограничения», – добавил он.

При этом, по его словам, взаимных проверок проводиться не будет, а значит, ни одна из сторон не сможет быть уверена в том, что другая сторона придерживается этих ограничений.

По словам Злаувинена, исчезновение в 2026 году договоренностей США и России по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет «ящик Пандоры».

По его мнению, если Россия и США не договорятся о соглашении на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году, и начнут наращивать ядерные вооружения, это создаст и опасность с политической точки зрения – «подавляющее большинство стран, в частности в Движении неприсоединения, которые действительно разочарованы недостатком прогресса в области ядерного разоружения, увидят еще один признак того, что ядерные державы действительно не хотят добиться ядерного разоружения».

Злаувинен отметил, что если эти страны разочаруются, они зададутся вопросом о том, почему сами еще являются участниками ДНЯО.

«Мы решили не быть государствами, обладающими ядерным оружием... Большая сделка заключается в том, что ядерные державы однажды придут к ядерному разоружению. Если они этого не делают, почему мы должны исполнять свою часть (обязательств)», – сказал председатель, объясняя логику неядерных государств.

«И в этом риск, потому что многие другие страны могут решить начать разрабатывать свою программу создания ядерного оружия. Это откроет ящик Пандоры», – подчеркнул он.

Такое развитие событий, по его словам, более опасно, чем соперничество между США и Россией в том, сколько у кого будет ядерного оружия. «Думаю, у них его достаточно. Проблема в том, что если они не будут сокращать его, остальные скажут: «если эти ребята не собираются сокращать (ядерные арсеналы), забудьте о ядерном разоружении», – заключил он.

Злаувинен отметил, что Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится.

«Если ситуация, в которой мы сегодня живем, продолжится... ситуация, при которой... нет контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, то да, мы можем столкнуться с такой ситуацией», – заявил Злаувинен, отвечая на вопрос о том, насколько велик риск того, что в 2026 году мир останется без договора по СНВ и без какого-либо нового договора на его смену.

При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.

Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.