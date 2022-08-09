В Кремле не увидели от США конкретных предложений по контролю над вооружениями

Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет. Но еще раз повторяем: диалог в этой области необходим», – передает ТАСС его слова.

При этом Песков не стал комментировать вопрос, касающийся временного вывода объектов из-под инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это прерогатива МИД. Они уже заявляли на этот счет», – сказал представитель Кремля.

В пятницу директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности. США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.

Тем временем заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, договор, «будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями» между двумя странами, «является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения». Он призвал страны «позволить инспекторам вернуться к своей».

Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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