Захарова: Россия готова к конкретным действиям по обмену заключенными с США

Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», – ответила дипломат на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает «заслугой одного человека, одной структуры», работает коллектив профессионалов.

«С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», – резюмировала она.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.

10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.