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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 16:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша намерена добиться от ЕС прекращения выдачи виз россиянам
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова: Россия готова к конкретным действиям по обмену заключенными с США
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Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»
«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», – ответила дипломат на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает «заслугой одного человека, одной структуры», работает коллектив профессионалов.
«С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», – резюмировала она.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Москва допустила асимметричный ответ на действия США
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.
Дарчиев заявил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек. В связи с васказыванием Валенсы директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что «в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». А фрагментация страны «на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением».
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В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией
США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».
Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».
Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
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Захарова сделала «демонические» выводы из вспышки оспы обезьян в США
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Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала материал газеты New York Times о вспышке оспы обезьян на Западе и последующем объявлением чрезвычайной ситуации федерального уровня в США.
«Казалось бы, статья и статья, но это только если читать невнимательно. А мы люди въедливые, хотя и вежливые. Авторы пишут: «В нашей стране (США) живет всего 5% населения Земли, и при этом каждый четвертый заболевший – американец. И далее: «Более 99% заболевших оспой обезьян в стране – это мужчины, у которых состоялся половой акт с мужчинами, что создает деликатную задачу для органов здравоохранения... Это как, простите? Что же здесь деликатного? Гендерно нейтрально рассказывать о вирусной проблеме, чтобы небинары не затрепетали?», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «после англосаксонских «беременных не женщин» и «пособий на аборты для мужчин» уже ничему не удивляешься».
«Все-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадье ада.
Но информация о том, что каждый четвертый заболевший новой инфекцией – американец, заставляет задуматься о многом», – резюмировала она.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.
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США возложили ответственность на Россию за все возможные риски с ЗАЭС
Ответственной за все возможные риски на Запорожской АЭС является российская сторона, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
«Россия – единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС), начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», – цитирует Дженкинс РИА «Новости».
Соединенные Штаты призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины, добавила она.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС проблемы с объектом станут лишь вопросом времени.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Восточный фланг НАТО обратился к США за помощью
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Страны на восточном фланге НАТО обращаются к США с просьбами ускорить поставки им вооружений, пишут СМИ.
Так, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Власти Польши и США недавно обсудили необходимость обеспечения того, чтобы оборонное производство в США более оперативно реагировало на растущие угрозы.
В Пентагоне заявили, что странам Запада нужно будет восполнить военный потенциал после передачи вооружений Украине. Издание сообщает, что страны на восточном фланге НАТО также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе.
Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
Небензя: Атаки Киева на атомные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы
В случае продолжения обстрелов Запорожской атомной электростанции проблемы с объектом станут лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
На данный же момент радиационный фон на ЗАЭС находится в норме, сказал постпред, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что у российских военных нет причин для ведения обстрелов по ЗАЭС.
«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», – сказал Небензя.
«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», – заключил дипломат.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, сообщает СМИ.
Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопасности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.
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В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
СМИ: США очень быстро утрачивают позиции мирового гегемона
Мировой порядок, сложившийся после окончания холодной войны, претерпевает значительные изменения, следствием чего является постепенная утрата США статуса мирового гегемона, сообщила британская газета Daily Express.
Издание отметило, что распад Советского Союза сопровождался «заполнением пустого пространства» Вашингтоном, который «под видом демократии» продвигал присутствие своих вооруженных сил в ряде стран Европы и использовал доллар в качестве одного из рычагов влияния на глобальную политику, передает ТАСС.
Газета назвала учиненные вашингтонской администрацией войны в Афганистане и Ираке поворотным моментом в отношении к США со стороны других государств. Кроме того, жесткая риторика бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО привела к ослаблению авторитета страны.
Издание подчеркнуло, что США пока еще удерживают статус «крупнейшей экономики и военной державы мира», однако все больше других стран начинают бросать им вызов. В этом контексте газета указала, прежде всего, на Китай и Россию, которые своими действиями способствуют «изменению мирового порядка с внушающей тревогу скоростью».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад признал силу России на поле «глобальной битвы».
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Названа истинная цель Байдена в украинском кризисе
Настоящая цель президента США Джо Байдена в эскалации украинского кризиса – привести Россию к госперевороту, заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.
По ее словам, США под руководством Байдена старается накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если не сработает экономическое давление.
«Цель – смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, «новый мировой порядок»", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы», – заявила она, передает РИА «Новости».
Габбард отметила, что экономические нападки Запада пока заканчиваются для России лучше, чем для Вашингтона. Например, это отражается на росте цен в Штатах, что оправдывается поддержкой Киева.
Ранее журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Postнаписала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
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