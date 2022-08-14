Школьники из России получили три золотые медали на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники получили три золотые и одну серебряную медали на международной олимпиаде по информатике в Индонезии. Учащиеся из России участвовали в состязании дистанционно, сообщила в воскресенье пресс-служба Минпросвещения.

«В городе Джокьякарта в Индонезии завершилась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике. В ней приняли участие команды из 90 стран мира. Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института», – передает ТАСС сообщение Минпросвещения.

Золотых медалей удостоились Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска и Всеволод Нагибин из Новосибирска. «Серебро» завоевал Федор Ромашов из Москвы.

Призовые награды распределились на олимпиаде следующим образом. По четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. Участники из США повторили результаты российских старшеклассников: у них также три золотые и одна серебряная медали, проинформировали в пресс-службе Минпросвещения .

«Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствуют о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения – итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования», – заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Руководитель российской команды – доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич. Заместитель руководителя сборной команды – директор центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Ранее сборную России на Международной олимпиаде по информатике пригласили на стажировку в VK.