Производитель кофе Tchibo ушел из России

Посол ЛНР: Изменения на поле боя приведут к разгрому донбасской группировки ВСУ

«Мы отчетливо видим, что украинские войска уже очень потрепаны. Именно поэтому они отодвигают линию фронта в район Краматорска, Дружковки и Славянска», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя передислокацию штаба ВСУ из Артемовска в Краматорск.

«Тенденция, которая сегодня наблюдается на поле боя, полностью подтверждает, что передислокация штаба вполне реалистична. Уже сейчас известно, что между Зеленским и главой ВСУ Залужным есть серьезные противоречия насчет невозможности сдерживать украинские войска на линии Северск – Соледар – Артемовск», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, ВСУ уже «давно пытаются отодвинуть прифронтовую зону в район Краматорска, Дружковки и Славянска». «Серьезная потрепанность украинских войск лишний раз доказывает, что сдерживать нас на этих позициях они в реальности не могут. При этом Зеленский в своем желании продемонстрировать Западу якобы силу вооруженных сил, может просто оставить своих людей на местах, подвергнув их тем самым неминуемой гибели», – пояснил он.

«Для нас же – это подтверждение того, что уже в ближайшие недели произойдут кардинальные изменения на поле боя. Лишний раз доказано, что позиционные бои последних недель дают желаемый результат. А избранная тактика приведет к разгрому донбасской группировки», – подчеркнул Мирошник.

В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что союзные войска уже вошли на территорию Соледара и Артемовска. «По Артемовску ситуация следующая: мы зашли на территорию завода шампанских вин. Город очень сильно разрушен, постоянно идут обстрелы. У ВСУ там довольно много огневых позиций. Так что я думаю, что нас ждет очень тяжелая ситуация. Населенный пункт, скорее всего, серьезно пострадает, как это уже произошло с Мариуполем», – заметил он.

«Аналогичная история и в Соледаре. По линии Мotto, Knauf и «Живое пиво» уже установлен контроль союзными войсками. Там осталась северная часть города. И проблема в том, что все это – городская застройка. А ВСУ избрали привычную для них тактику – занимают жилые дома и оттуда ведут огонь. Но это все совершенно бессмысленно и приводит к большим человеческим жертвам», – сказал депутат.

«И вообще, Авдеевка, Пески, Артемовск и Соледар – проблемные города, в которых нам придется столкнуться с очень большими разрушениями», – заключил Бердичевский.

В четверг офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города. При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».

«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – также написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь бойцы разведывательного батальона НМ ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром.

По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».

По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

Накануне замначальника НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, и в промзоне начались бои. Со слов разведчиков союзных войск, украинские военные минировали подступы к Соледару, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы.

В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.

В свою очередь военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с бывшим офицером ВСУ, который служил на знаменитых оружейных складах под Соледаром.

«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт. Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря», – рассказал бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев, слова которого приводит в своей статье военкор «Комсомольской правды».

«Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длина каждого – по 150–200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием», – описал Шанаев.

На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. «В них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие... Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по три метра и шириной 10 метров», – добавил он.

В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.

Также сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.

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